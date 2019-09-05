Годунок подав зустрічний позов до активіста, з яким побився у Бориспільській міськраді



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Секретар Бориспільської міськради Ярослав Годунок потрапив у черговий скандал

Ярослав Годунок називає Ігоря Петровскіса ініціатором бійки

Прокуратура Київської області вручила секретарю Бориспільської міськради Ярославу Годунку підозру за фактом нападу на громадського активіста Ігоря Петровскіса в будівлі мерії.

3 вересня сам Годунок звернувся в поліцію із зустрічним заявою, де називає Петровскіса ініціатором бійки. Про це KV розповів сам секретар Бориспільської міської ради.

Згідно з його заявою, бійка 29 серпня почалася з того, що потерпілий Ігор Петровскіс, побачивши Ярослава Годунка, нібито почав ображати його, принижуючи честь і гідність.

«Хочу зазначити, що громадянина Петровскіса знаю як відомого провокатора і тому не застосовував до нього відверте насильство», - йдеться, зокрема, в заяві секретаря міськради Годунка.

Петровскіс на даний момент лежить в Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування і в інтерв'ю журналістам місцевого телеканалу заявляє, що першим нападав не він, але він вважає, що причина бійки лежить в політичній площині.





Ігор Петровскіс знаходиться у лікарні

Раніше в поліції повідомили, що секретар Бориспільської міської ради Ярослав Годунок напав на громадського активіста в будівлі міськради. Про напад, який стався 29 серпня, поліції стало відомо із соціальних мереж.

За даним фактом слідчими було відкрите кримінальне провадження за ст.125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Згодом поліція перекваліфікувала кримінальне провадження за фактом нападу Годунка на активіста у приміщенні мерії.

Годунок заявив, що він не побив активіста, а просто дав ляпаса. Він також повідомив, що Ігор Петрівскіс є «сепаратистом».

Нагадаємо, 10 липня під час зустрічі з активом Київської області президент Володимир Зеленський вигнав секретаря міськради Борисполя Ярослава Годунка.

Відразу після інциденту Годунок заявив, що збирається подавати до суду на президента.