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    Поліція затримала чоловіка, який розстріляв авто та пограбував пошту на Одещині

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    Чоловік на трасі Київ-Одеса з рушниці&nbsp;обстріляв позашляховик&nbsp;Mitsubishi Pajero - Поліція затримала чоловіка, який розстріляв авто та пограбував пошту на Одещині
    Чоловік на трасі Київ-Одеса з рушниці обстріляв позашляховик Mitsubishi Pajero

    Давати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбою і пояснювати мотиви цих злочинів затриманий відмовився

    В Одеській області затримали чоловіка, який на трасі Київ-Одеса з рушниці обстріляв позашляховик Mitsubishi Pajero, а через кілька годин скоїв розбійний напад на поштове відділення в селі Нерубайське.

    Про це повідомляє пресслужба одеської поліції.

    Повідомляється, що зловмисник зробив кілька пострілів у припаркований на узбіччі траси Київ-Одеса позашляховик. Він також поранив водія, який встиг виїхати з-під обстрілу.

    У той самий день у селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення «Нової пошти».

    «Погрожуючи працівниці установи і вистріливши в стелю з рушниці, він забрав з каси понад 10 тисяч гривень та зник з місця події», - йдеться в повідомленні.

    Поліції вдалося затримати стрільця. Він виявився 39-річним громадянином сусідньої держави, який на цей момент проживає в Одесі.

    Також повідомляється, що у себе на батьківщині він був раніше засуджений за грабежі і крадіжки. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі і на цей час перебуває на випробувальному терміні.

    Давати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбою і пояснювати мотиви цих злочинів він відмовився. Поліція розглядає кілька версій подій, у тому числі і вбивство з метою заволодіння автомобілем. Під час проведення слідчих дій чоловік був упізнаний обома потерпілими.

    Зазначається, що зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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