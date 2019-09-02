Поліція затримала чоловіка, який розстріляв авто та пограбував пошту на Одещині



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Чоловік на трасі Київ-Одеса з рушниці обстріляв позашляховик Mitsubishi Pajero

Давати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбою і пояснювати мотиви цих злочинів затриманий відмовився

В Одеській області затримали чоловіка, який на трасі Київ-Одеса з рушниці обстріляв позашляховик Mitsubishi Pajero, а через кілька годин скоїв розбійний напад на поштове відділення в селі Нерубайське.

Про це повідомляє пресслужба одеської поліції.

Повідомляється, що зловмисник зробив кілька пострілів у припаркований на узбіччі траси Київ-Одеса позашляховик. Він також поранив водія, який встиг виїхати з-під обстрілу.

У той самий день у селі Нерубайське зловмисник скоїв розбійний напад на відділення «Нової пошти».

«Погрожуючи працівниці установи і вистріливши в стелю з рушниці, він забрав з каси понад 10 тисяч гривень та зник з місця події», - йдеться в повідомленні.

Поліції вдалося затримати стрільця. Він виявився 39-річним громадянином сусідньої держави, який на цей момент проживає в Одесі.

Також повідомляється, що у себе на батьківщині він був раніше засуджений за грабежі і крадіжки. Крім того, він має судимість за участь у масових заворушеннях 2 травня 2014 року в Одесі і на цей час перебуває на випробувальному терміні.

Давати свідчення за фактами замаху на вбивство і розбою і пояснювати мотиви цих злочинів він відмовився. Поліція розглядає кілька версій подій, у тому числі і вбивство з метою заволодіння автомобілем. Під час проведення слідчих дій чоловік був упізнаний обома потерпілими.

Зазначається, що зловмисникові загрожує до 15 років позбавлення волі.