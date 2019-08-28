  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ допитало Богдана

    • Розсилка
    Глава Офісу президента Андрій Богдан - НАБУ допитало Богдана
    Глава Офісу президента Андрій Богдан
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Андрія Богдана допитали у справі можливого пропозиції йому $20 млн в якості хабара

    Національне антикорупційне бюро допитало главу Офісу президента Андрія Богдана. Про це повідомляють Українські новини з посиланням на власне джерело в правоохоронних органах.

    «Він був у НАБУ (на допиті)», - сказав він.

    За його словами, допит відбувся на минулому тижні.

    Богдана допитали у справі можливого пропозиції йому $20 млн в якості хабара.

    Читайте також

    Раніше Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження за фактами, викладеними в заяві мера Києва Віталія Кличка щодо ймовірної пропозиції хабара главі Офісу президента Андрію Богдану.

    Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся  з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

    24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

    А 26 липня Кличко на пресконференції заявив, що Андрій Богдан намагався йому нав'язати столичного забудовника Андрія Вавриша і гендиректора «1+1» Олександра Ткаченка для узгодження рішень.

    30 липня на брифінгу Богдан розповів деталі своїх зустрічей з Кличком на Банковій. За його словами, мер Києва підтвердив йому, що не контролює Київську раду, є 2-3 «смотрящих», які мають групи депутатів. 

    Богдан також розповів про зустріч з юристом, який пропонував йому хабар у $20 млн.

    Кличко назвав інформацію, оприлюднену Богданом, добіркою пліток і маніпулятивних домислів.

    Читайте також:
    Читайте також
    Київ НАБУ Богдан хабар мер допит КМДА Андрій Богдан
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ