Рябошапка пояснив нардепам, чому треба притягнути Дубневича до відповідальності



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Руслан Рябошапка з парламентської трибуни пояснив, у чому підозрюють Ярослава Дубневича

Генпрокурор: Доказів достатньо, підозри пред'явлені, і зараз фігуранти знайомляться з матеріалами справи, після цього справа буде передана до суду

Народний депутат Ярослав Дубневич, будучи головою комітету з питань транспорту, організував схему розкрадання коштів «Укрзалізниці» при закупівлі, в результаті якої ним і ще вісьмома особами, залученими до схеми, була завдана шкода державному бюджеті на загальну суму в 93 млн грн.

Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка з парламентськой трибуни, обгрунтовуючи вимогу стосовно зняття недоторканності і згоди на арешт народного депутата Ярослава Дубневича.

«Доказів достатньо, підозри пред'явлені, і зараз фігуранти знайомляться з матеріалами справи, після цього справа буде передана до суду. Відповідно, є достатньо доказів для того, щоб притягнути до кримінальної відповідальності й народного депутата України Дубневича», - наголосив Рябошапка.

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту визнав законними та обгрунтованими подання Генпрокурора Руслана Рябошапки щодо зняття недоторканності, затримання та арешту народного депутата Ярослава Дубневича.

Наразі Рада розглядає зняття недоторканності з нардепа Дубневича.

Напередодні Дубневич заявив, що не проти зняття з нього недоторканності, оскільки вважає себе невинним, а переслідування – політичним.

«Я готовий відповідати... Що стосується чуток, що Дубневич утече - я наразі на комітеті, завтра (31 жовтня, - ред) буду у Верховній Раді, я такого подарунка Ситнику та іншим не дам, я готовий у суді доводити (свою невинність)», - зазначив він.

Дубневич додав: «Я за те, щоб із мене зняли депутатську недоторканність».

Нардеп вважає переслідування наслідком своєї непідтримки у голосуванні низки законопроектів і «формули Штайнмаєра».

17 жовтня генеральний прокурор Руслан Рябошапка просив Верховну Раду дозволити притягнення до кримінальної відповідальності депутата парламенту Ярослава Дубневича.

Зазначимо, раніше генеральний прокурор Руслан Рябошапка відмовився узгодити повідомлення про підозру колишньому депутату Верховної Ради Богдану Дубневичу (фракція «Блок Петра Порошенка»).