НАБУ повідомило Гладковському про підозри у двох справах



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Колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський

Колишньому першому заступнику секретаря РНБО повідомлено про підозру в зловживаннях та декларуванні недостовірної інформації

Заступником генерального прокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким погоджено повідомлення про підозру колишньому першому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олександру Гладковському. Про це повідомляє пресслужба САП.

«18 жовтня 2019 року детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому посадовцю у вчинені злочинів, передбачених ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем) та ст.366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що експосадовець використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, в якій він є кінцевим власником, а саме — ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс». Так, вказана особа забезпечила включення до державного оборонного замовлення та подальшу закупівлю коштом державного бюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства «Автоскладальний завод №2», що входить до складу ПАТ «Автомобільна компанія «Богдан Моторс».

Як наслідок, державі було завдано понад 10,62 млн грн збитків.

Крім того з’ясувалося, що колишній посадовець не задекларував доходи дружини, отримані нею від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, а саме $54 тис. (за 2016 рік), $63 тис. (за2017 рік) та $47,5 тис. (за 2018 рік).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У САП зазначили, що, відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, був затриманий колишній перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський при спробі залишити Україну.

У НАБУ зазначили, що Гладовського затримано за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч.2 ст. 364 КК України).

За інформацією екснардепа Сергія Лещенка, Гладковський затриманий у справі закупівлі для потреб оборонної сфери автомобілів МАЗ, які перебрендувалися і проходили «викруткове збирання» в автомобілі Богдан.