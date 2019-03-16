«Україна молода»: «Бігус-гейт» - спецоперація ФСБ або диверсія Коломойського



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Розслідування Дениса Бігуса надто підозріло фінішувало до піку виборчої кампанії

Коломойський, і Бігус домоглися свого. Перший посилив своїх кишенькових кандидатів - Зеленського і Тимошенко, а другий - вознісся в топи медіатусовки

Історію суспільного злету журналіста Дениса Бігуса ще довго будуть оцінювати політичні експерти. Але при цьому навряд чи в найближчому майбутньому хтось дасть однозначну відповідь, хто підпалив в його руках бікфордів шнур, який призвів до потрясінь політичного ландшафту.

Одразу відзначимо, що версія незалежного журналістського розслідування виглядає найменш правдоподібно. У силу того, що так зване розслідування надто підозріло фінішувало до піку виборчої кампанії, і що базується воно на банальному зливі з прокуратури, що в принципі виключає фактор журналістського пошуку.

Більш переконливими здаються версії зовнішнього втручання з боку ФСБ і внутрішньої політичної диверсії, спрямованої проти чинного президента в інтересах його основних суперників. Ці два можливі сценарії, в принципі, можна об'єднати в один, оскільки в кожному з них вигодонабувачами є опоненти Порошенка Зеленський і Тимошенко, нитки управління якими тягнутися до одіозного олігарха Коломойського.

При цьому Росія також залишається у виграші і в першому, і в другому варіантах. Так що, ймовірно, зовнішні вороги України і внутрішні проросійські кандидати сили підігрують один одному, зважаючи на спільний інтерес повалити Порошенка і змінити зовнішній курс з проєвропейського на прокремлівський.

Спостерігачі відзначають швидкість, з якою скандал набрав обертів у медіа, а також надзвичайну синхронність дій певних політичних сил в Україні і Росії. Фракція «Батьківщина», наприклад, вже на наступний після виходу програми ранок вимагала імпічменту, що стало в цей день топ-темою російських пропагандонських шоу.

Це підтверджує, що спецоперацію і її медіарозкрутку по обидва боки «парєбріка» використовували виключно з урахуванням виборів, що наближаються. Ці нюанси змусили частину критично мислячої журналістської публіки уважніше придивитися до Бігуса. Першим прозрів відомий блогер Андрій Дзіндзя, який знайшов у Бігуса впливових родичів в Росії.

Він опублікував загальну фотографію глави МЗС Росії Лаврова з братом дружини Бігуса - підполковником ФСБ Андрієм Соболєвим. У 2016-му той був міністром міжнародних та зовнішньоекономічних зв'язків Свердловської області. А його батько, колишній контррозвідник ФСБ Олег Соболєв, займається великим бізнесом.

Блогер допускає, що інформаторами Бігуса могли бути російські спецслужби.

«Вдумайтеся - Денис Бігус отримав анонімну інформацію і розкрив дані про те, що всупереч заборонам з Росії в Україну через посередників поставлялися запчастини для БТР. Можна уявити, як полювали за цими поставками служаки ФСБ», - стверджує блогер.

За такого розвитку подій Дениса Бігуса, очевидно, могли завербувати спецслужби Росії. Це могло бути як відверте вербування, так і введення його в оману, з метою несвідомо діяти в інтересах російської розвідки. Для нього могли змоделювати специфічну інформаційну картинку, спорядивши її відповідними інформаційними вступними, які Бігусу надали як докази. Цими вступними й могли стати так звані «цитати Бігуса», що представляють собою компіляцію з існуючих і надуманих розмов окремих персонажів.

Специфіка сімейних відносин Дениса Бігуса, як виявилося, не тільки в одруженні на сестрі чинного офіцера ФСБ. Не менш цікавою виявилася діяльність його рідного брата Костянтина Бігуса. Він з 2011-го по 2013-й працював проектним менеджером в компанії UkrGazEcoService, а пізніше - в G.X. Satellite, зареєстрованої на Кіпрі. Тієї самої, яка 12 грудня 2012-го виграла скандальний тендер на поставку супутникових знімків Міністерству екології, вартістю 26,15 мільйона гривень (3 мільйони доларів за чинним тоді курсом).

Цікаво, що розслідування, яке розкриває подробиці розкрадання 3 мільйонів доларів з держбюджету, до якого причетний брат Бігуса, першими надрукували журналісти сайту « Наші гроші» . Тоді Денис Бігус ще не просочився до антикорупційної програми.

Не виключено, що цим і іншим компроматом російські розвідники могли шантажувати Дениса Бігуса, схиляючи його до колаборації в інтересах Росії.

Але виявилося, що участь родича Дениса Бігуса в скандалі з розкраданням бюджетних грошей, - не єдина його афера. Є припущення, що той брав участь і в інших гучних злочинах. Адже уважне вивчення соцмереж дозволило визначити чіпкий зв'язок Костянтина Бігуса з кримінальним авторитетом Михайлом Грішпоном. Сьогодні вони вже нібито не френди на ФБ. Але колишні зв'язки в соцмережах не горять, подібно до рукописів...

Кримінальну біографію Грішпон починав разом з покійним Аліком Греком, Могилевичем й іншими авторитетами. Пізніше він виявився одним з фігурантів знищення «Української авіаційної транспортної компанії», з якої вкрали 20 військово-транспортних літаків. Тоді почалося знищення української військово-транспортної авіації.

Свого часу Грішпон значився директором компанії «Нелора-Ленд», бенефіціар якої - все та ж кіпрська G.X. Satellite, де працював Костянтин Бігус. З 2009-го по 2015-й Гріншпон був радником голови Національного космічного агентства і директором UkrGazEcoService. В останній компанії Костянтин Бігус працював два роки. Схоже, що Грішпон, запримітивши здібного учня, привернув його до своїх махінацій.

У 2015 році на засіданні Комітету з питань бюджету Гріншпона звинуватили в розкраданнях коштів з космічного проекту «Либідь». У справі про нанесення збитків на 8,24 мільйона доларів держпідприємству «Укркосмос» суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. У НАБУ повідомили, що в результаті злочинних дій зірвано запуск першого українського супутника «Либідь» як складової побудови Національної супутникової системи зв'язку. ФСБ могло одночасно тиснути і на Грішпона, і на брата Бігуса, і на самого Дениса, знаходячи переконливі аргументи на користь співпраці з Кремлем для кожного з них. Цікавою виглядає і версія, що активність Дениса Бігуса простимулював Коломойський. Відомо, що він є акціонером принаймні трьох кандидатів в президенти - Зеленського, Тимошенко і Шевченка. Вихлоп Бігуса проти Порошенка вписується в плани олігарха, оскільки від гіпотетичного просаджування Порошенка виграють і Зеленський, і Тимошенко. Тому цілком вірогідним виглядає варіант медійно-політичної корупції Коломойського щодо Бігуса. Психоемоційний стан Дениса характеризується необхідністю максимального суспільного визнання. І Коломойський, який має вплив на кілька національних ЗМІ, міг зробити Бігусові пропозицію, від якої той не зміг відмовитися. За оперативною інформацією, Бігусу обіцяно місце в прохідному списку «Батьківщини». Зрештою, і Коломойський, і Бігус домоглися свого. Перший посилив своїх кишенькових кандидатів - Зеленського і Тимошенко, а другий - вознісся в топи медіатусовки. А якщо Бігус насправді був завербований ФСБ, то він зірвав джек-пот, і заробивши на торгівлі національними інтересами, і підлестивши власну недитячу зарозумілість.

Джерело: Україна молода