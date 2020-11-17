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    Політика

    Окружний адмінсуд Києва взявся за справу про заборону «Партії Шарія»

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    <span>Позивач вимагає зобов&rsquo;язати міністерство юстиції через суд заборонити діяльність &laquo;Партії Шарія&raquo;</span> - Окружний адмінсуд Києва взявся за справу про заборону «Партії Шарія»
    Позивач вимагає зобов’язати міністерство юстиції через суд заборонити діяльність «Партії Шарія»

    Позов до суду наприкінці жовтня подав Віктор Шарій

    Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про заборону діяльності «Партії Шарія», яку очолює проросійський блогер Анатолій Шарій.

    Про це повідомили в пресслужбі ОАСК.

    Позов до суду наприкінці жовтня подав Віктор Шарій. Він вимагає зобов’язати Міністерство юстиції через суд заборонити діяльність «Партії Шарія». На його думку, «використання його прізвища в назві партії не повинно відбуватись без його згоди».

    Віктор Шарій також у позові вказав, що не є членом партії, не працює в ній та не входить до складу її керівних органів.

    Тепер суд ухвалив рішення розглядати справу за правилами спрощеного позовного провадження: без повідомлення сторін та проведення судового засідання за наявними у справі матеріалами.

    Скандальний проросійський блогер Шарій втік з України в 2012-му році і отримав притулок в Литві. Веде політичний блог на YouTube, де критикує владу України з проросійських позицій.

    Нагадаємо, що це друга спроба заборонити політсилу через ОАСК: у липні суд повідомляв про інше позовне звернення, де підставою для заборони «Партії Шарія» вказувалося порушення закону про декомунізацію.

    «Партія Шарія» — політичний проєкт проросійського блогера Анатолія Шарія. На парламентських виборах 2019 року партія здобула 2,2% голосів виборці за мінімального прохідного бар'єру в 5%.

    Через той же Окружний адмінсуд «Партія Шарія» намагалася відсудити 3,2 мільйона гривень держфінансування (вона його не отримала, бо потім змінили законодавство, аби на гроші могли претендувати лише партії в парламенті), але безуспішно.

    Нагадаємо, що журналісти  «Слідство.Інфо» нещодавно повідомили, що лідер «Партії Шарія» Анатолій Шарій володіє незадекларованою віллою в Іспанії вартістю мільйон євро. За інформацією журналістів, в описі земельної ділянки та нерухомості сказано, що будинок складається з житлового поверху на 161 метр квадратний і підвалу на 69 метрів квадратних. При цьому навколо будинку є сад на 5,2 сотки. Крім того, за ділянкою є пляж.

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    Теги: суд гроші Міністерство юстиції Анатолій Шарій Окружний адмінсуд
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