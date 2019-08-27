НАБУ відкрило справу про недекларування нардепом Поплавським майна



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Депутат Верховної Ради Михайло Поплавський Фото з відкритих джерел

Справу відкрито за статтею №366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом можливого декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Михайлом Поплавським (група «Воля народу»). Про це повідомило джерело в бюро.

«По Поплавському відкрили (справу)», - сказав співрозмовник.

Справу відкрито за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу.

Під час розслідування перевіряється інформація про можливе приховування Поплавським житлового будинку площею 1 067 кв. м, фотографії якого він регулярно викладав на своїх сторінках у соціальних мережах.

Як повідомлялось, Поплавський задекларував 37,1 млн грн доходів за 2017 рік.

НАБУ також відкрило справу за фактом декларування недостовірної інформації депутатом Верховної Ради Ігорем Кононенком (фракція «Блок Петра Порошенка»).

Джерело: Українські новини