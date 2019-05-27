НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка



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Генпрокурор Юрій Луценко Фото: Liga.net

Однак відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено

Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактами можливого здирництва та відмивання грошей заступником генпрокурора Юрія Луценка. Про це йдеться в матеріалах суду, передають «Українські новини».

До суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ в межах розгляду заяви про кримінальні правопорушення, вчинені заступником генерального прокурора за ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ), ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 189 (вимагання), п. 3 ст. 209 (відмивання грошей) і іншими епізодами.

Однак відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено.

6 травня суд задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за цими фактами.

Ім'я замгенпрокурора в матеріалах суду не називається.

Як повідомлялось, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака. Луценко звільнив свого заступника Єніна.

Тим часом Луценко у квітні заробив 104,5 тис. грн при окладі в 37 тис. грн.