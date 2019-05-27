  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка

    • Розсилка
    <span>Генпрокурор Юрій Луценко</span> - НАБУ зобов'язали відкрити справу щодо можливого відмивання грошей заступником Луценка
    Генпрокурор Юрій Луценко
    Фото: Liga.net

    Однак відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено

    Солом'янський районний суд Києва зобов'язав Національне антикорупційне бюро відкрити кримінальне провадження за фактами можливого здирництва та відмивання грошей заступником генпрокурора Юрія Луценка. Про це йдеться в матеріалах суду, передають «Українські новини».

    Читайте також

    До суду надійшла скарга на бездіяльність НАБУ в межах розгляду заяви про кримінальні правопорушення, вчинені заступником генерального прокурора за ст. 256 (сприяння учасникам ОЗУ), ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 365 (перевищення влади), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 2 ст. 382, ч. 4 ст. 189 (вимагання), п. 3 ст. 209 (відмивання грошей) і іншими епізодами.

    Однак відомостей про вчинення кримінальних правопорушень до Єдиного реєстру досудових розслідувань не внесено.

    6 травня суд задовольнив скаргу і зобов'язав НАБУ відкрити справу за цими фактами.

    Ім'я замгенпрокурора в матеріалах суду не називається.

    Як повідомлялось, у Раду внесли постанову про звільнення Луценка, Смолія, Клімкіна, Грицака і Полторака. Луценко звільнив свого заступника Єніна.

    Тим часом Луценко у квітні заробив 104,5 тис. грн при окладі в 37 тис. грн.

     Читайте також: Луценко розповів, коли піде у відставку
    Читайте також
    Юрій Луценко суд НАБУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ