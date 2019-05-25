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    Політика

    «Склалися нормальні людські стосунки»: Луценко розповів про зустріч із Зеленським

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    <div class="alt">Генпрокурор Юрій Луценко</div> <div class="copy"></div> - «Склалися нормальні людські стосунки»: Луценко розповів про зустріч із Зеленським
    Генпрокурор Юрій Луценко
    Фото: Liga.net

    Луценко відмовився передавати деталі розмови з президентом

    Під час зустрічі із президентом Володимиром Зеленським генеральний прокурор Юрій Луценко звітував про три роботи своєї роботи. Про свою зустріч генпрокурор розповів в інтерв’юLiga.net. 

    «Це була зустріч, де я напівофіційно звітував про три роки в Генпрокуратурі і що ще потрібно зробити. А також поговорили про основні завдання боротьби з корупцією, як перекрити головні її джерела – держсектор, митницю, рейдерство, афери із землею», - сказав Луценко.

    Він відмовився передавати деталі розмови, оскільки вважає неприйнятним розголошувати деталі розмови з президентом для ЗМІ. 

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    «Не хочу бути тим, хто знедавна голосно говорить про дружбу із Зеленським, але у нас склалися нормальні людські стосунки, ще коли я як міністр внутрішніх справ був потрібний на концертах «95 кварталу». Мене дуже запрошували приходити, щоб не було лячно жартувати над вищими посадовцями», - сказав Луценко, пояснивши, що його присутність «легалізувала високопосадовий гумор».

    «Спочатку я був потрібен, а потім мені було цікаво. Мені не все подобається в останніх роках діяльності 95-го, але у нас нормальні людські стосунки. Зараз вони переходять вже у зовсім інший формат», - додав генпрокурор.

    Він уточнив, що під час його зустрічі з Зеленським були присутні люди зі штабу президента.

    «Ми обговорили й інші питання, не тільки пов'язані з Генпрокуратурою. Але тільки він може прийняти рішення про їх розголошення», - підсумував Луценко.

    Як повідомлялося, Луценко вважає себе ефективним генпрокурором і не збирається зараз подавати у відставку.

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