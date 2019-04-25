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    Політика

    Заступник Генпрокурора Єнін опублікував заяву про відставку

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    Заступник Генпрокурора Єнін опублікував заяву про відставку

    Євген Єнін о 14:00 пояснить журналістам причини відставки

    Заступник Генерального прокурора Євген Єнін попросив звільнити його за «власним бажанням». Відповідну заяву на ім’я генпрокурора Юрія Луценка він виклав у Facebook.

    Заява датована 24 квітня.

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    Також він написав, що сьогодні о 14:00 біля входу в ГПУ пояснить причину своєї відставки.

    zayava

    Як повідомив «Главкому» нардеп Ігор Попов, зараз може йти перемовини між штабом Володимиром Зеленського і фракціями Верховної Ради про отримання посад. І одна з найбільш цікавих – посада заступника Генпрокурора.

    Євгеній Єнін був призначений заступником генпрокурора наказом генерального прокурора України від 7 червня 2016 року. Раніше працював у Міністерстві закордонних справ.

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