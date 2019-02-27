В «Голосі України» опублікували закон про заборону росіянам спостерігати за виборами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 28 лютого

Закон, який забороняє представникам країни-агресора бути спостерігачами на виборах в Україні, опубліковано у газеті Верховної Ради України «Голос України» від 27 лютого, передає УНН.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 28 лютого.

Законом вносяться зміни до законів «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про місцеві вибори» якими визначено, що офіційним спостерігачем від іноземних держав, міжнародних організацій не може бути особа, яка є громадянином (підданим) держави, визнаною Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Ця заборона також стосується осіб, пропозиції стосовно яких ініційовано або внесено державою, визнаною Верховною Радою державою-агресором або державою-окупантом.

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада заборонила росіянам спостерігати за виборами в Україні.

Президент Петро Порошенко підписав цей закон 26 лютого.

Напередодні в Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) висловили жаль з цього приводу. В організації підкреслили, що спостерігачі у місіях з контролю за виборами представляють не свої країни, а всю ОБСЄ.