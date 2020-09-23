Нацбанк погодив кандидатуру нового голови Ощадбанку



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Сергій Наумов

Рішення було ухвалене 22 вересня 2020 року за результатами розгляду пакета документів та співбесіди, проведеної правлінням НБУ

Національний банк України погодив кандидатуру Сергія Наумова на посаду голови правління державного Ощадбанку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними НБУ, у червні 2020 року Сергій Наумов переміг у конкурсі на посаду голови правління Ощадбанку.

Наумов з вересня 2014 року обіймає посаду голови правління «Піреус Банку МКБ».

Голова правління державного банку призначається та звільняється з посади наглядовою радою банку після проходження конкурсного відбору. Строк повноважень голови правління становить п’ять років. Голова правління вступає на посаду після надання письмової згоди на це Національним банком.

Нагадаємо, що стало відомо, коли Ощадбанк приєднається до Фонду гарантування вкладів фізосіб.