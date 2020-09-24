Нацбанк виставив на продаж 40 тонн монет, виведених із обігу



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На аукціоні продадуть виведені з експлуатації монети

Монети будуть продані на аукціоні

Національний банк України виставив на продаж брухт монет, виведених з експлуатації.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Нацбанк продасть на аукціоні монети номіналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. і 1 гривня загальною вагою 40,19 тонн.

Проведення аукціону заплановано на 9 жовтня.

Згідно з даними Prozorro, початкова ціна продажу лота 135,47 тис. грн з ПДВ.

Дата проведення електронного аукціону – 9 жовтня 2020 року.

Як повідомлялося, Нацбанк починає наступний етап оновлення банкнот та монет. З обігу будуть виведені монети номіналом 25 копійок, а також всі паперові банкноти, випущені до 2003 року. Вони перестають бути платіжним засобом з 1 жовтня цього року.