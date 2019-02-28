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    Економіка та фінанси

    НБУ запропонував втричі зменшити розрахунки готівкою

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    <p>Метою розробки документу є звуження сфери використання готівки</p> - НБУ запропонував втричі зменшити розрахунки готівкою

    Метою розробки документу є звуження сфери використання готівки

    НБУ пропонує знизити граничну суму розрахунків готівкою юридичних осіб з фізичними з 50 тис. грн до 15 тис. грн

    Національний банк України виставив на громадське обговорення проект змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті. Про це йдеться тексті документу НБУ.

    Як зазначається на сайті НБУ, пропонується знизити граничну суму розрахунків готівкою суб’єктів господарювання з фізичними особами з 50 тис. грн до 15 тис. грн. Таким чином новий ліміт становитиме 10% від суми, установленої для фінансових операцій з готівкою, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

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    «Водночас гранична сума розрахунків готівкою фізичних осіб з суб’єктами господарювання у розмірі до 50 тис. грн включно залишиться без змін», - наголошується в документі.

    Як зазначили в НБУ, метою розробки цього документу є

    звуження сфери використання готівки;

    сприяння зменшенню тінізації економіки;

    подальший розвиток безготівкового сегмента;

    забезпечення стабільності надходження готівки до банківської системи.

    Нагадаємо, за даними Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, рівень тіньової економіки України у січні-вересні 2018 року склав 32% від офіційного ВВП, що на 1 в.п. менше порівняно з аналогічним періодом 2017 року.

    Як повідомлялося, станом на 1 січня 2019 року в обігу перебувало готівки на загальну суму 400,1 млрд грн. За даними НБУ, в обігу знаходилося 2,95 млрд штук банкнот на суму 397,8 млрд грн та 13,1 млрд штук монет 2,2 млрд  грн.

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