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    Економіка та фінанси

    Долар і євро дорожчають: курси валют на 31 липня

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    Долар і євро здорожчали - Долар і євро дорожчають: курси валют на 31 липня
    Долар і євро здорожчали

    Долар коштує 27,7 гривні, а євро - 32 із половиною гривні

    31 липня долар і євро трохи здорожчають. Офіційні курси валют на п'ятницю оприлюднив Національний банк України.

    Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

    Ці ж курси валют діятимуть протягом двох наступних вихідних  суботи та неділі. 

    Згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

    27,691300 грн за долар;

    32,547000 грн за євро;

    0,375810 грн за російський рубль;

    36,033300 грн за фунт стерлінгів.

    Порівняно з 30 липня курс усіх валют зріс, окрім рубля, курс якого - впав.

    Як повідомлялося 29 липня, гривня почала зміцнюватися у порівнянні з показниками минулого тижня.

    Національний банк курс валют валютні операції Фунт Стерлінгів гривня
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