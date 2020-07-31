Долар і євро дорожчають: курси валют на 31 липня
Долар і євро здорожчали
Долар коштує 27,7 гривні, а євро - 32 із половиною гривні
31 липня долар і євро трохи здорожчають. Офіційні курси валют на п'ятницю оприлюднив Національний банк України.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Ці ж курси валют діятимуть протягом двох наступних вихідних — суботи та неділі.
Згідно з інформацією, наданою Нацбанком України, основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
27,691300 грн за долар;
32,547000 грн за євро;
0,375810 грн за російський рубль;
36,033300 грн за фунт стерлінгів.
Порівняно з 30 липня курс усіх валют зріс, окрім рубля, курс якого - впав.
Як повідомлялося 29 липня, гривня почала зміцнюватися у порівнянні з показниками минулого тижня.