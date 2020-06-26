Нацгвардія три дні шукає зниклу після повеней жінку
Дві групи гірсько-патрульного підрозділу працюють в Верховинському районіДві гірничо-патрульні роти Національної гвардії в Верховинському районі Івано-Франківської області шукають зниклу після повеней жінку.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
У західні області, де вирують повені, передислоковані 110 гвардійців гірничо-патрульної роти, а також повітряні судна - два літаки і два вертольоти Мі-8.
Жінку не можуть знайти вже три дні.
Нацгвардія веде пошукові дії в важкодоступних районах, вертольотами доставляє гуманітарні вантажі та особовий склад до місць, куди можна гарантувати зручний доступ автомобільним транспортом.
Причиною масштабних повеней на заході України стали зливи, які почалися минулого тижня. У гірських річках рівень води піднявся до двох метрів.
В результаті паводку підтопленими стали 230 населених пунктів в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. «Велика вода» пошкодила 429 км автодоріг, 130 мостів і «відрізала» понад 30 населених пунктів.
Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська область. У 197 населених пунктах підтоплено понад 5000 житлових будинків, зруйновано 125 км автодоріг та 90 мостів. В результаті стихії загинули три людини, в тому числі одна жінка пропала безвісти.
Нагадаємо, 25 червня Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття, яке з 22 червня потерпало від повеней.
Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.
До відома, рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.
Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.
Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.