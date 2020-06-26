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    Нацгвардія три дні шукає зниклу після повеней жінку

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    Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська область - Нацгвардія три дні шукає зниклу після повеней жінку
    Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська область

    Дві групи гірсько-патрульного підрозділу працюють в Верховинському районі

    Дві гірничо-патрульні роти Національної гвардії в Верховинському районі Івано-Франківської області шукають зниклу після повеней жінку.

    Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

    У західні області, де вирують повені, передислоковані 110 гвардійців гірничо-патрульної роти, а також повітряні судна - два літаки і два вертольоти Мі-8.

    Жінку не можуть знайти вже три дні.

    Нацгвардія веде пошукові дії в важкодоступних районах, вертольотами доставляє гуманітарні вантажі та особовий склад до місць, куди можна гарантувати зручний доступ автомобільним транспортом.

    Причиною масштабних повеней на заході України стали зливи, які почалися минулого тижня. У гірських річках рівень води піднявся до двох метрів.

    В результаті паводку підтопленими стали 230 населених пунктів в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. «Велика вода» пошкодила 429 км автодоріг, 130 мостів і «відрізала» понад 30 населених пунктів.

    Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська область. У 197 населених пунктах підтоплено понад 5000 житлових будинків, зруйновано 125 км автодоріг та 90 мостів. В результаті стихії загинули три людини, в тому числі одна жінка пропала безвісти.

    Нагадаємо, 25 червня Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття, яке з 22 червня потерпало від повеней.

    Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

    До відома, рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

    Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.

    Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

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