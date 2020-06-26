Зеленський пообіцяв відновити всі пошкоджені стихією будинки на заході України



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Підтопленими залишаються 285 населених пунктів

Президент анонсував додаткове фінансування

Президент України Володимир Зеленській пообіцяв, що всі будинки пошкоджені внаслідок негоди в західних областях України будуть відновлені, а якщо це неможливо, громадянам нададуть нові оселі.

Про це він сказав під час включення з Прикарпаття в ефірі програми «Право на владу».

Він зазначив, що сьогодні буди передані майже 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені.

«Усі гроші передані в область, з області будуть передані вам (місцевим жителям – ред.), ми відновимо всі будівлі», – зазначив Зеленський під час спілкування з жителями.

Зеленський анонсував додаткове фінансування та пообіцяв, що найближчим часом жителі області «повернуться до нормального життя».

«Зараз відновили всі дороги державного значення... Думаю, що найближчим часом номальне життя буде відновлене... Люди будуть переселені. І буде обов'язково ще фінансова допомога. Солярка ще потрібна, гумові лодки, харчування. Зараз потрібно все», - додав глава держави.

За даними рятувальників, на заході України внаслідок сильних злив протягом 22 і 23 червня були підтоплені майже 300 населених пунктів. Стихія забрала життя трьох людей



Унаслідок ускладенння паводкової обстановки у західних областях України підтоплено 285 населених пунктів, на Прикарпатті загинули троє людей.

В Івано-Франківській області затоплено понад 10 тисяч житлових будинків, зруйновано 149 кілометрів автошляхів та 90 мостів.