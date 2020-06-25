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    Події в Україні

    Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття

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    Зеленський &laquo;терміново&raquo; прибув на Прикарпаття - Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття
    Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней

    Президент Володимир Зеленський «терміново» прибув до Івано-Франківської області, яка вже 4-ий день потерпає від повеней.

    Про це повідомляє пресслужба президента.

    «Глава держави особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней. Також Володимир Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха», — йдеться у повідомленні.

    Також президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.

    До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

    Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.

    Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

    Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

    Івано-Франківщина Володимир Зеленський рятувальники президент негода повінь
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