Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття



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Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття Фото: president.gov.ua

Зеленський особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней

Президент Володимир Зеленський «терміново» прибув до Івано-Франківської області, яка вже 4-ий день потерпає від повеней.

Про це повідомляє пресслужба президента.

«Глава держави особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней. Також Володимир Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха», — йдеться у повідомленні.

Також президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.

До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.