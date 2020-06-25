Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття
Зеленський особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней
Президент Володимир Зеленський «терміново» прибув до Івано-Франківської області, яка вже 4-ий день потерпає від повеней.
Про це повідомляє пресслужба президента.
«Глава держави особисто огляне території регіону, що постраждали від повеней. Також Володимир Зеленський поспілкується з жителями одного з сіл, яке опинилося в зоні стихійного лиха», — йдеться у повідомленні.
Також президент проведе нараду з питань ліквідації наслідків негоди на території західних областей.
До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.
Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.
Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.
Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.
Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.
Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.
На Прикарпатті у Верховинському районі через сильні опади сталося близько 30 зсувів та селевих потоків.
Як повідомлялося, лише на третій день негоди Шмигаль та Аваков вилетіли на Прикарпаття.