У МОЗ допускають спалах кишкової інфекції через повені
Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська областьУ Міністерстві охорони здоров’я не виключають можливих спалахів кишкової інфекції в районах, де сталися повені.
Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми Право на владу.
«Крім Covid-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо», - заявив міністр.
Причиною масштабних повеней на заході України стали зливи, які почалися минулого тижня. У гірських річках рівень води піднявся до двох метрів.
В результаті паводку підтопленими виявилися 230 населених пунктів в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. «Велика вода» пошкодила 429 км автодоріг, 130 мостів і «відрізала» понад 30 населених пунктів.
Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська область. У 197 населених пунктах підтоплено понад 5000 житлових будинків, зруйновано 125 км автодоріг та 90 мостів. В результаті стихії загинули три людини, в тому числі одна жінка пропала безвісти.
Нагадаємо, 25 червня Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття, яке з 22 червня потерпало від повеней.
Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.
До відома, рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.
Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.
Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.