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    Здоров'я

    У МОЗ допускають спалах кишкової інфекції через повені

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    Підтопленими залишаються 285 населених пунктів на Прикарпатті - У МОЗ допускають спалах кишкової інфекції через повені
    Підтопленими залишаються 285 населених пунктів на Прикарпатті

    Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська область

    У Міністерстві охорони здоров’я не виключають можливих спалахів кишкової інфекції в районах, де сталися повені.

    Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми Право на владу.

    «Крім Covid-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо», - заявив міністр.

    Причиною масштабних повеней на заході України стали зливи, які почалися минулого тижня. У гірських річках рівень води піднявся до двох метрів.

    В результаті паводку підтопленими виявилися 230 населених пунктів в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. «Велика вода» пошкодила 429 км автодоріг, 130 мостів і «відрізала» понад 30 населених пунктів.

    Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська область. У 197 населених пунктах підтоплено понад 5000 житлових будинків, зруйновано 125 км автодоріг та 90 мостів. В результаті стихії загинули три людини, в тому числі одна жінка пропала безвісти.

    Нагадаємо, 25 червня Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття, яке з 22 червня потерпало від повеней.

    Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

    До відома, рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

    Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.

    Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

    здоров'я міністр вода Івано-Франківщина рятувальники Максим Степанов хвороби повінь
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