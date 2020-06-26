У МОЗ допускають спалах кишкової інфекції через повені



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Підтопленими залишаються 285 населених пунктів на Прикарпатті

Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська область

У Міністерстві охорони здоров’я не виключають можливих спалахів кишкової інфекції в районах, де сталися повені.

Про це заявив глава МОЗ Максим Степанов в ефірі програми Право на владу.

«Крім Covid-19 ми бачимо по тій статистиці, яка була раніше, і готуємося до спалахів і кишкової інфекції. Тому що це вода, і таке можливо», - заявив міністр.

Причиною масштабних повеней на заході України стали зливи, які почалися минулого тижня. У гірських річках рівень води піднявся до двох метрів.

В результаті паводку підтопленими виявилися 230 населених пунктів в Івано-Франківській, Закарпатській, Львівській та Чернівецькій областях. «Велика вода» пошкодила 429 км автодоріг, 130 мостів і «відрізала» понад 30 населених пунктів.

Найсильніше від дощових паводків постраждала Івано-Франківська область. У 197 населених пунктах підтоплено понад 5000 житлових будинків, зруйновано 125 км автодоріг та 90 мостів. В результаті стихії загинули три людини, в тому числі одна жінка пропала безвісти.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський «терміново» прибув на Прикарпаття, яке з 22 червня потерпало від повеней.

Зеленський особисто оглянув наслідки повені в регіоні. Глава держави здійснив обліт територій, які постраждали від стихійного лиха, та ознайомився з перебігом ліквідації надзвичайної ситуації.

До відома, рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.