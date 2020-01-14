Національна безпека та оборона. Експерт розказав про виклики й завдання у 2020 році



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Михайло Самусь проаналізував питання викликів, загрозі та проблем у сфері національної безпеки та оборони, що стоятимуть перед Україною

У вівторок, 14 січня, об 11:00 в пресцентрі інформаційного агентства «Главком» (Шовковична, 8/20) відбудеться пресконференція на тему: «Нацбезпека та оборона: виклики й завдання у 2020 році».

Запрошений гість: Михайло Самусь, заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння.

Експерт проаналізує питання викликів, загрозі та проблем у сфері національної безпеки та оборони, що стоятимуть перед Українською державою у 2020 році.

Як повідомлялось, Міністерство оборони України розробляє нову концепцію територіальної оборони.

Нагадаємо, видатки на оборону, передбачені проєктом Державного бюджету на 2010, є найбільшими за усі роки. За словами міністра фінансів Оксани Маркарової, весь бюджет на безпеку і оборону – це 245,8 млрд грн, це 5,4% від ВВП. Маркарова уточнила, що 136 мільярдів гривень (3% ВВП) підуть безпосередньо Міністерству оборони.