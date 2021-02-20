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    Нацрада назвала канали, які найбільше штрафувала у 2020 році

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    До &laquo;112 Україна&raquo; і до Zik було по п&rsquo;ять-шість санкцій - Нацрада назвала канали, які найбільше штрафувала у 2020 році
    До «112 Україна» і до Zik було по п’ять-шість санкцій
    Фото з відкритих джерел

    Майже половина суми штрафів припала на «Наш» та NewsOne. Чи сплачені вони? Ні. Всі питання у судах

    Нацрада призначила минулого року штрафи каналам «Наш» та NewsOne у розмірі 211 251 грн. Про це зазначив перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Валентин Коваль в інтерв’ю «Главкому».

    «До «112 Україна» і до Zik було по п’ять-шість санкцій, їм були оголошені попередження, накладені штрафи. Щодо порушень на каналі NewsOne проведено понад 10 засідань. 21 питання розглядали щодо цих трьох каналів загалом. Стосовно каналу «Наш», то по ньому 12 лютого були два питання. Одне стосувалося супутникової ліцензії, а інше – призначення перевірки. За якийсь час вона на цьому каналі також пройде. Я хотів би наголосити, що питання не в тому, що ми працюємо проти проросійських каналів, і взагалі навіть проти вищенаведених трьох каналів («112 Україна», Zik, NewsOne), які зараз всі обговорюють», – наголосив Валентин Коваль.

    Він додав, що питання слід поставити по-інакшому. «Рішення РНБО не стільки про ліцензії каналів, скільки про те, щоби компаніям, в яких Козак є активною дійовою особою, а до них належать і три супутникові телеканали, і п’ять компаній, що мали ліцензії на наземне цифрове мовлення, заблокували будь-яку діяльність», – підкреслив Коваль.

    Нагадаємо, що на початку лютого на засіданні РНБО було ухвалене рішення про запровадження санкцій проти народного депутата з фракції «Опозиційна платформа – За життя» й соратника проросійського політика Віктора Медведчука Тараса Козака та восьми юридичних осіб. Санкції передбачають блокування телеканалів «112 Україна», NewsOne та Zik, формальним власником яких є Козак.

    Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів. Ці канали опосередковано фінансувалися Російською Федерацією на етапі їхнього придбання. Наразі СБУ стискає кільце навколо кума Путіна.

    Читайте також інтерв'ю: Валентин Коваль: Майже половина штрафів минулого року Нацрада наклала на канали «Наш» та NewsOne
    Теги: телебачення РНБО санкції політика козак Україна час
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