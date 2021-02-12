У Зеленського визнали: кодування українських телеканалів на супутнику було помилкою
Український глядач не став платити за продукт, який звик дивитися безкоштовно
Потураєв: На жаль, це рішення відноситься до незворотних
Медіаменеджери прорахувались, коли ухвалювали рішення кодування українських телеканалів – глядач не став платити за продукт, який звик дивитися безкоштовно, а натомість перейшов на доступні російські канали. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова парламентського комітету з інформаційної та гуманітарної політики, «слуга народу» Микита Потураєв.
«Як один з колишніх телевізійних топ-менеджерів, я точно можу сказати, що це була помилка, і саме з комерційної точки зору. Вони прорахувалися. Але, на жаль, це рішення відноситься до незворотних – це той випадок, коли ти помилився, але виправити помилку вже не можеш. Можна хіба що компенсувати негативні наслідки цієї помилки. Тому кодування вже залишиться попри всі ті трати, яких зазнали наші національні медіагрупи через це рішення», – наголошує Потураєв.
Проте, депутат називає такі експерименти топ-менеджерів телехолдингів провальними. «Хто б що не говорив, великі українські медіагрупи – це справжній бізнес, який хоч і потерпає від економічної кризи, але не є весь збитковим… Так, були проблеми з залученням коштів на нові проекти, але всім відомі інвестори цих телегруп могли забезпечити легальний притік кредитів або інвестицій. Звичайно, бізнес має звертати увагу на контекст, в якому знаходиться держава, але при цьому має діяти, виходячи з бізнес-інтересів. Тому вони помилилися саме з точку зору бізнес-розрахунків».
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