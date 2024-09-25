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Над Землею пролетить рідкісна комета, яку можна побачити раз на 80 тис. років

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Над Землею пролетить рідкісна комета, яку можна побачити раз на 80 тис. років
Комета наближається до Землі
фото з відкритих джерел

За кометою з Землі можна буде спостерігати навіть неозброєним оком

Повз Землю найближчими днями пролетить комета, яку можна побачити лише раз на 80 тис. років і яка буде однією із найяскравіших за багато років. Про це повідомляє портал Gizmodo.

«У січні 2023 року китайська обсерваторія Цучіншань виявила комету C/2023 A3, яка може стати найяскравішою кометою 2024 року», – йдеться в повідомленні науковців.

Вже 12 жовтня комета досягне своєї найближчої точки до Землі. За прогнозами, її зоряна величина може становити 1,9, що дозволить спостерігати за нею навіть неозброєним оком.

Астрономи заявляють, що 27 вересня комета пройде перигелій – це найближча точка до Сонця на шляху цього небесного тіла. Наближаючись до нашої зірки, комета може досягнути зоряної величини 3,4, це також дозволить спостерігати за нею без телескопа.

Найкращі умови для спостереження за кометою настануть в жовтні, саме тоді вона максимально наблизиться до Землі. Важливо зазначити, що наступного разу комета підійде так близько до нашої планети лише через 80 тис. років.

Науковці рекомендують віддалитися від міського світла, щоб побачити коменту якнайкраще. Для цього слід використати телескоп, або ж бінокль. Однак, астрономи заявляють, що комету буде видно і без спеціальних приладів.

Спостерігачам радять дивитися на комету з невеликим відхиленням убік, щоби краще уловити її світло.

Нещодавно комета C/2023 A3 показала нестабільну поведінку – у квітні та травні 2024 року її яскравість несподівано знизилася. Це може бути пов’язано з кутом комети щодо Сонця та Землі, або з тим, що вона поступово руйнується через наближення до Сонця. Якщо це відбуватиметься і надалі, комета може втратити свій яскравий лід ще до того, як наблизиться до Землі.

Нагадаємо, комета під назвою 12P/Понс-Брукс, яка за розмірами перевищує найбільшу гору Еверест (висота гори над рівнем моря 8 849 м  – «Главком»), наближалась до Землі і стала видимою неозброєним оком у квітні.

До слова, комета, яка колись була відома як C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), знову була задокументована у лютому минулого року у Південній Африці, Чилі та на Гаваях. Тепер вона має ще ближче наблизитися до Землі, а у вересні 2024 року наблизитися до Сонця на відстань 36 млн миль.

Також варто згадати, що американські космічні туристи повернулися на Землю після першого приватного виходу у відкритий космос.

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Теги: космос Еверест наука астроном Планета Земля

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