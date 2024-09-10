Google DeepMind презентувала систему, яка може змінити майбутнє медицини

Досягнення Google DeepMind мають величезний потенціал для прискорення прогресу в широкому спектрі досліджень, включаючи розробку лікарських препаратів

Система AlphaProteo здатна розробляти нові білки, які успішно зв'язуються з цільовими молекулами. Це досягнення може зробити революцію у розробці ліків та дослідженні захворювань. AlphaProteo є результатом співпраці між Google DeepMind та зовнішніми експертами. Про це пише AI News.

Система була навчена на величезних обсягах даних про білки з Protein Data Bank. Він є найбільшою базою даних про структуру білків, і понад 100 мільйонів передбачених структур AlphaFold, який є системою штучного інтелекту, призначеною для передбачення структури білків. AlphaProteo вивчила тонкощі молекулярного зв'язування та може генерувати білок-кандидат, призначений для зв'язування у конкретних місцях.

Для перевірки можливостей AlphaProteo команда розробила сполучні речовини для різноманітного спектру цільових білків, включаючи вірусні білки, що беруть участь в інфекції, та білки, пов'язані з раком, запаленням та аутоімунними захворюваннями. Результати виявилися багатообіцяючими, з найкращими у своєму класі показниками міцності зв'язування, що спостерігаються у всіх напрямках.

Це у свою чергу означає, що система може значно скоротити час, необхідний для початкових експериментів з використанням білків, що зв'язують, в широкому спектрі додатків. Проте чи команда визнає, що AlphaProteo має обмеження, оскільки вона не змогла розробити успішні зв'язувальні речовини проти TNF (білка, пов'язаного з аутоімунними захворюваннями, такими як ревматоїдний артрит).

У міру розвитку технології команда планує використовувати AlphaProteo для вирішення важливих біологічних проблем та зрозуміти його обмеження.

Хоча AlphaProteo є значним кроком вперед у розробці білків, досягнення міцного зв'язування зазвичай є лише першим кроком у розробці білків для практичного застосування. У процесі досліджень та розробок ще доведеться подолати безліч біоінженерних проблем.

Досягнення Google DeepMind мають величезний потенціал для прискорення прогресу в широкому спектрі досліджень, включаючи розробку лікарських препаратів, візуалізацію клітин і тканин, розуміння та діагностику захворювань і, навіть, стійкість сільськогосподарських культур до шкідників.

Нагадаємо, компанія Google порадувала європейських клієнтів розширенням доступності функції вимірювання температури тіла у програмі Pixel Thermometer. На першому етапі вказана функція була доступна лише користувачам у США, але тепер її дія розширена на європейський регіон. Зокрема, вона запрацювала у таких країнах: Австрія, Бельгія, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Угорщина, Ірландія, Італія, Нідерланди, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.