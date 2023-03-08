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До Землі летить унікальна комета: її буде видно неозброєним оком

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
До Землі летить унікальна комета: її буде видно неозброєним оком
фото ілюстративне

Комета сяятиме яскравіше за зірки

Повз Землю наступного року пролетить унікальна комета, яку не бачили 80 тис. років. Про це повідомляє видання LadBible.

На відміну від багатьох інших астрологічних подій, проліт комети буде видно неозброєним оком.

Зазначається, що комета, яка колись була відома як C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), знову була задокументована у лютому минулого року у Південній Африці, Чилі та на Гаваях. Тепер вона має ще ближче наблизитися до Землі, а у вересні 2024 року наблизитися до Сонця на відстань 36 млн миль.

Оскільки сама комета дуже рідкісна, про неї є лише обмежена кількість інформації, але експерти повідомляють, що вона дуже велика.

На даний момент комета знаходиться між Сатурном і Юпітером, вона мчить на швидкості 290 664 км/год. Очікується, що вона підійде на мінімальну відстань до Землі 13 жовтня 2024 року.

Якщо ж C/2023 A3 вдасться залишитися цілою, її буде видно в непрофесійні телескопи вже в червні 2024 року. Під час максимального зближення з Сонцем комета розташовуватиметься під лінією горизонту, тому на більшій частині Землі її буде важко спостерігати. Але вже у жовтні спостерігачі за нічним небом матимуть можливість її розглянути. Тоді вона пройде через Голову Змії (західна частина сузір'я Змії) та потрапить у сузір'я Змієносця на вечірньому небі.

Під час цього прольоту комета може бути такою ж яскравою для спостерігачів з Землі, як зірки у небі.

Нагадаємо, 1 лютого вперше за 50 тисяч років пролетіла зелена комета під назвою ZTF.

Теги: астероїд космос земля

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