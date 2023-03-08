До Землі летить унікальна комета: її буде видно неозброєним оком

Комета сяятиме яскравіше за зірки

Повз Землю наступного року пролетить унікальна комета, яку не бачили 80 тис. років. Про це повідомляє видання LadBible.

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На відміну від багатьох інших астрологічних подій, проліт комети буде видно неозброєним оком.

Зазначається, що комета, яка колись була відома як C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), знову була задокументована у лютому минулого року у Південній Африці, Чилі та на Гаваях. Тепер вона має ще ближче наблизитися до Землі, а у вересні 2024 року наблизитися до Сонця на відстань 36 млн миль.

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Оскільки сама комета дуже рідкісна, про неї є лише обмежена кількість інформації, але експерти повідомляють, що вона дуже велика.

На даний момент комета знаходиться між Сатурном і Юпітером, вона мчить на швидкості 290 664 км/год. Очікується, що вона підійде на мінімальну відстань до Землі 13 жовтня 2024 року.

Якщо ж C/2023 A3 вдасться залишитися цілою, її буде видно в непрофесійні телескопи вже в червні 2024 року. Під час максимального зближення з Сонцем комета розташовуватиметься під лінією горизонту, тому на більшій частині Землі її буде важко спостерігати. Але вже у жовтні спостерігачі за нічним небом матимуть можливість її розглянути. Тоді вона пройде через Голову Змії (західна частина сузір'я Змії) та потрапить у сузір'я Змієносця на вечірньому небі.

Під час цього прольоту комета може бути такою ж яскравою для спостерігачів з Землі, як зірки у небі.

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Нагадаємо, 1 лютого вперше за 50 тисяч років пролетіла зелена комета під назвою ZTF.