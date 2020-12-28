Надія Савченко стягує з держави 600 тис. грн моральної шкоди

Народний депутат VIII скликання разом із головою «Офіцерського корпусу» Володимиром Рубаном підозрюються у спробі повалення конституційного ладу і підготовці терористичного акту

Деснянський районний суд Києва частково задовольнив позов народного депутата VIII скликання Надії Савченко до Державної казначейської служби України, Офісу генпрокурора і Шевченківського районного суду Києва і постановив стягнути з держбюджету 600 тис. грн моральної шкоди на користь позивачки.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення від 20 листопада.

Підставою для подання цивільного позову була ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду Києва від 23 березня 2018 року, який застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до підозрюваної Надії Савченко. Додамо, що Савченко разом із головою «Офіцерського корпусу» Володимиром Рубаном підозрюються у спробі повалення конституційного ладу, підготовці терористичного акту, посягання на життя державного діяча та незаконному володінні зброєю (ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст. 109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.2 ст.28 ч.1 ст.263 КК України).

Володимир Рубан і Надія Савченко

Київський апеляційний суд 12 квітня 2019 року виніс рішення про те, що Савченку і Рубану незаконно продовжено термін тримання під вартою, а тому доручив генеральному прокурору та Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини провести розгляд фактів, викладених у заявах захисників та обвинуваченої щодо незаконного тримання під вартою. Суд посилався на те, що під час обрання міри запобіжного заходу для Савченко, слідчі судді керувалися ч.5 ст.176 КПК України, яка не передбачає застосування альтернативних запобіжних заходів (аніж тримання під вартою - «Главком») до підозрюваних за статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 КК України.

Натомість суди не враховували доводи сторони захисту, яка наполягала на тому, що неможливість застосування певних запобіжних заходів до підозрюваних, порушує принцип рівності осіб перед законом.

У підсумку колишній нардеп і Володимир Рубан вийшли з-під вартою 16 квітня 2019 року.

Більше того рішенням Конституційного суду України №7-р/2019 від 25 червня 2019, визнано таким, що не відповідає Конституції України (є неконституційним), положення частини п`ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України.

«Суд при визначенні розміру моральної шкоди враховує вимоги розумності і справедливості, а тому визначає розмір нанесеної моральної шкоди, у зв`язку з визнанням неконституційним положення частини п`ятої статті 176 Кримінального процесуального кодексу України на суму 600 тис. грн», - сказано у рішенні Деснянського райсуду Києва.

Водночас суд відмовив Савченко у задоволенні компенсації майнової шкоди у вигляді не виплаченої заробітної плати народного депутата протягом 22 березня 2018 року-16 квітня 2019 року. Аргументи суду полягали у тому, що застосування до позивача іншого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою, наприклад, домашній арешт, також позбавило можливості здійснювати повноваження народного депутата України.

Як повідомляли ЗМІ, Броварський міськрайонний суд Київської області понад рік не може провести підготовче засідання у справі щодо екснардепки Надії Савченко і екскерівника Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимира Рубана. Засідання переносяться з різних причин: атестація прокурорів, нестача суддів, карантин тощо.

Нагадаємо, що Володимир Рубан був затриманий 8 березня 2018 року на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї, яку віз з окупованої території на підконтрольну частину України. Рубану закидають підготовку терористичного акту та незаконне поводження зі зброєю.