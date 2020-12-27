У Нешвіллі пообіцяли $300 тисяч винагороди за інформацію про вибух фургона

Місцева поліція вважає, що вибух у Нешвіллі був влаштований навмисно

Наразі ніхто наразі не взяв на себе відповідальність за вибух

У американському місті Нешвілл місцеві бізнесмени та телевізійники зібрали понад 300 тис. доларів винагороди за інформацію про причетних до вибуху автофургону.

Про це повідомляє BBC.

Збір коштів для матеріальної винагороди розпочався у п'ятницю після того, як місцева туристична агенція Nashville Convention & Visitors Corp зробила початковий внесок у розмірі 10 тис. доларів США.

Бізнесмен Маркус Лемоніс останнім пожертвував 250 тисяч доларів у фонд винагороди.

Місцева поліція вважає, що вибух був влаштований навмисно. Проте мотиву злочину ще не встановлено, ніхто наразі не взяв на себе відповідальність за цей інцидент.

Нагадаємо, в американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом. За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

У автофургоні через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин. На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій.

Згодом правоохоронці виявили людські рештки в місці вибуху замінованого фургона в американському місті Нешвілл.

До слова, цього тижня у Балтиморі стався вибух, понад 20 поранених.