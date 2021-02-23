Тарифи на стаціонарний телефон підвищать. Як зміниться абонплата

Тарифи зростуть з 1 липня 2021 року

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ) планує підвищити тарифи на загальнодоступні телекомунікаційні послуги. Тарифи зростуть з 1 липня 2021 року. Проєкт наказу НКРЗІ розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок України.

Згідно з проєктом, вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення планується підвищити на 10% – з 59,71 гривень до 65,68 гривень.

Для підприємств, установ, організацій, фізичних осіб підприємців вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон буде підвищена на 10% – 5,55 грн до 72,11 грн.

У разі ухвалення рішення набере чинності з 1 липня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Компанія «Укртелеком» підвищила з 1 березня 2020 року вартість місячної абонентської плати за стаціонарний телефон для населення на 10% – з 54,28 гривень до 59,71 гривень.

Крім того, «Укртелеком» підвищив тариф на план «Домашній базовий» з 94 грн. до 117 грн (500 хвилин на міжміські розмови і 120 хвилин на мобільні номери). Тариф «Домашній безлімітний» підвищено з 99 грн до 123 грн.