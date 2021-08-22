Нафтогаз уклав «водневий» меморандум із німецькою RWE

НАК «Нафтогаз України» і німецька газова компанія RWE Supply&Trading домовилися співпрацювати у сфері розвитку водневих проєктів

Керівники енергетичних компаній у неділю, 22 серпня, підписали меморандум про взаєморозуміння, повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

«НАК «Нафтогаз України» та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум про взаєморозуміння. Обидві компанії домовилися проаналізувати можливості взаємовигідної співпраці щодо створення повного ланцюга вартості «зеленого» водню та його похідних, таких як аміак, які виробляються в Україні», – зазначається у повідомленні.

Зокрема, йдеться про розвиток проєктів з виробництва та зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їх імпорту до Німеччини.

З боку RWE Supply & Trading меморандум про взаєморозуміння підписав член правління Ульф Керстін, з боку Нафтогазу – голова правління Юрій Вітренко.

Робочі групи двох компаній розпочнуть спільну роботу вже наступного місяця.

Нагадаємо, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».

Також, Ангела Меркель під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленским у Києві назвала терміни відмови Європи від російського газу. За її словами, статися це повинно не пізніше як через 25 років.