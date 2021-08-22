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    Нафтогаз уклав «водневий» меморандум із німецькою RWE

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    Україна і Німеччина підтвердили співпрацю над водневими проєктами - Нафтогаз уклав «водневий» меморандум із німецькою RWE
    Україна і Німеччина підтвердили співпрацю над водневими проєктами
    Фото з відкритих джерел

    НАК «Нафтогаз України» і німецька газова компанія RWE Supply&Trading домовилися співпрацювати у сфері розвитку водневих проєктів

    Керівники енергетичних компаній у неділю, 22 серпня, підписали меморандум про взаєморозуміння, повідомляє пресслужба НАК «Нафтогаз України».

    «НАК «Нафтогаз України» та німецький газовий трейдер RWE Supply & Trading підписали меморандум про взаєморозуміння. Обидві компанії домовилися проаналізувати можливості взаємовигідної співпраці щодо створення повного ланцюга вартості «зеленого» водню та його похідних, таких як аміак, які виробляються в Україні», – зазначається у повідомленні.

    Зокрема, йдеться про розвиток проєктів з виробництва та зберігання зеленого водню та аміаку в Україні та їх імпорту до Німеччини.

    З боку RWE Supply & Trading меморандум про взаєморозуміння підписав член правління Ульф Керстін, з боку Нафтогазу – голова правління Юрій Вітренко.

    Робочі групи двох компаній розпочнуть спільну роботу вже наступного місяця.

    Нагадаємо, що заява «Газпрому» про «Північний потік – 2» обвалила європейські ціни на газ.

    Раніше у Сенаті рознесли угоду США та Німеччини щодо «Північного потоку – 2».

    Також, Ангела Меркель під час переговорів із президентом України Володимиром Зеленским у Києві назвала терміни відмови Європи від російського газу. За її словами, статися це повинно не пізніше як через 25 років.

    Теги: газ Нафтогаз України Ангела Меркель Меморандум Юрій Вітренко
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    Нафтогаз уклав «водневий» меморандум із німецькою RWE