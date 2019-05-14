«Нафтогаз» запропонував нову ціну на газ для населення
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НАК «Нафтогаз України» розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну газу
НАК «Нафтогаз України» запропонувала змінити вартість газу для населення. Відповідні додаткові угоди було розіслано контрагентам, повідомляє прес-служба компанії.
Зазначається, що нова ціна газу при поставках на умовах Положення про покладення спеціальних обов'язків (ПСО ) на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.
«Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 р. № 380 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293» та від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» і становить 5990 грн за 1000 куб. м без урахування ПДВ і вартості доставки», - вказується в повідомленні.
Раніше постановою № 867 передбачалось, що вартість газу для потреб населення на умовах ПСО з 1 травня мала становити 7184,8 грн за 1000 куб. м без ПДВ і вартості транспортування, наголосили у «Нафтогазі».
Напередодні ЗМІ повідомили, що «Нафтогаз» з червня підвищить ціни на газ для населення.
До слова, нещодавно голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв перебував з візитом у Вашингтоні та провів переговори про можливе постачання американського газу.
Також Коболєв вважає, що ціну на газ можна знизити, якщо це відповідає ринковій ситуації, і цього разу питання роздрібних цін на газ не буде каменем спотикання для програми МВФ.
Нагадаємо, з 1 травня в Україні на місяць куб газу подешевшав на 30 копійок.
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