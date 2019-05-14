«Нафтогаз» запропонував нову ціну на газ для населення



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Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов

НАК «Нафтогаз України» розіслала контрагентам додаткові угоди, які містять нову ціну газу

НАК «Нафтогаз України» запропонувала змінити вартість газу для населення. Відповідні додаткові угоди було розіслано контрагентам, повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що нова ціна газу при поставках на умовах Положення про покладення спеціальних обов'язків (ПСО ) на 245 грн за тис. куб. м або майже на 4% нижче ніж та, що діяла у квітні.

«Ціна визначена з урахуванням вимог урядових постанов від 8 травня 2019 р. № 380 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 293» та від 19 жовтня 2018 р. № 867 «Про затвердження Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу» і становить 5990 грн за 1000 куб. м без урахування ПДВ і вартості доставки», - вказується в повідомленні.

Раніше постановою № 867 передбачалось, що вартість газу для потреб населення на умовах ПСО з 1 травня мала становити 7184,8 грн за 1000 куб. м без ПДВ і вартості транспортування, наголосили у «Нафтогазі».

Напередодні ЗМІ повідомили, що «Нафтогаз» з червня підвищить ціни на газ для населення.

До слова, нещодавно голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв перебував з візитом у Вашингтоні та провів переговори про можливе постачання американського газу.

Також Коболєв вважає, що ціну на газ можна знизити, якщо це відповідає ринковій ситуації, і цього разу питання роздрібних цін на газ не буде каменем спотикання для програми МВФ.

Нагадаємо, з 1 травня в Україні на місяць куб газу подешевшав на 30 копійок.