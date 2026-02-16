Головна Новини
Нафтовий бум: експорт із РФ до Китаю наближається до історичного максимуму

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Експорт російської нафти до Китаю оновив рекорд
фото: Reuters

Експорт російської нафти до Китаю зростає третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня вже лютому

Попри посилення міжнародного санкційного тиску, постачання російської нафти до Китаю у лютому 2026 року досягли найвищого рівня за всю історію спостережень. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Повідомляється, що експорт російської нафти до Китаю зростає третій місяць поспіль і досягне нового рекордного рівня вже у лютому. А все через те, що незалежні нафтопереробні заводи скупили вантажі зі значними знижками після того, як Індія різко скоротила обсяги закупівель.

Згідно з даними систем відстеження танкерів та звітів галузевих аналітиків, у першій половині лютого обсяг морських поставок нафти з РФ до Китаю зріс на 21% порівняно з попереднім місяцем. Наразі Пекін закуповує в середньому 2,08 млн барелів на добу, що є абсолютним максимумом.

Зауважимо, з листопада  минулого року Китай замінив Індію як головного клієнта Москви з морських поставок, оскільки західні санкції через війну в Україні та тиск з метою укладення торговельної угоди з США змусили Нью-Делі скоротити імпорт російської нафти до дворічного мінімуму в грудні.

Аналітики припускають, що така залежність Росії від одного покупця дає Пекіну величезні важелі впливу на Москву. 

Нагадаємо, супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю. На супутникових знімках долин південного заходу Китаю видно, як країна прискорює нарощування ядерного потенціалу, сили, призначеної для нової ери супердержавного суперництва. 

Одна з таких долин, відома як Цитонг, розташована в провінції Сичуань, де інженери будують нові бункери та вали. Новий комплекс рясніє трубами, що свідчить про те, що на об'єкті працюють з високонебезпечними матеріалами.

В іншій долині розташований об'єкт з подвійним огородженням, відомий як Пінтон, де, на думку експертів, Китай виготовляє наповнені плутонієм сердечники ядерних боєголовок. Головна споруда, над якою височіє вентиляційна труба висотою 360 футів, була реконструйована в останні роки з установкою нових вентиляційних отворів і тепловідводів. Поруч з нею тривають будівельні роботи.

Запаси Китаю набагато менші, ніж тисячі боєголовок, що належать США та РФ, але їх зростання все одно викликає занепокоєння. 

