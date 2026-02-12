Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Китай уперше за чотири роки відправив зріджений газ до Європи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Китай уперше за чотири роки відправив зріджений газ до Європи
Китай має надлишкові запаси LNG, попри статус найбільшого імпортера у світі
фото: Reuters (ілюстративне)

Європа намагається наповнити сховища, шукаючи заміну російському газу

Китай вперше за чотири роки переспрямовує партію зрідженого природного газу (LNG) до Європи через слабкий внутрішній попит та енергетичні потреби ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Bloomberg.

За даними відстеження суден Bloomberg, танкер Seapeak Glasgow завантажив вантаж на терміналі Чжецзян-Нінбо наприкінці січня та попрямував на південь до Сінгапуру, вказавши Європу як наступний пункт призначення. Компанія Kpler також підтвердила маршрут судна до континенту.

Європейський імпорт зрідженого природного газу цього року зріс до сезонного максимуму. Регіон намагається компенсувати падіння трубопровідних постачань із Росії, яке розпочалося після повномасштабного вторгнення у 2022 році, збільшуючи закупівлі морського палива. Попит на зріджений газ у країні протягом останнього року знизився через переорієнтацію кінцевих споживачів на дешевші альтернативи.

Китайські імпортери підтримували високі запаси впродовж зими та вирішили перепродавати частину партій зі своїх терміналів іншим азійським країнам – і тепер, схоже, і до Європи. Однак немає гарантій, що Seapeak Glasgow розвантажить паливо саме в Європі: судна часто змінюють курс або перепродують вантаж іншим покупцям у процесі транспортування.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір запропонувати Сполученим Штатам стратегічне партнерство у сфері критичних мінералів, щоб зменшити залежність від Китаю та посилити безпеку ланцюгів постачання.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу. Заборона набуде чинності через шість тижнів після вступу регламенту в дію. Чинні контракти отримають перехідний період, оскільки ЄС вважає, що поетапний підхід допоможе мінімізувати вплив на ціни та ринки.

Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а трубопровідного газу – з осені 2027 року. Перед допуском газу на ринок Союзу країни ЄС перевірятимуть країну походження газу.

До слова, у 2025 році невизнане Придністров’я отримало від Росії майже 690 млн кубометрів газу. Орієнтовну ринкову вартість таких обсягів оцінили у близько $290 млн.

Читайте також:

Теги: Китай Європа газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джеффрі Паєтт
Ексзаступник держсекретаря США назвав компанію, яка першою в Україні отримала американський скраплений газ через «Вертикальний коридор»
10 лютого, 17:37
Саулі Нііністьо – президент Фінляндії у 2012–2024 роках, відомий прагматичним підходом до безпеки та зовнішньої політики
ЄС визначив фаворита на роль посланця для взаємодії з Росією
6 лютого, 21:33
Космос став новим полем протистояння ЄС і Росії
Єврокомісія оголосила про загрози супутникам з боку РФ
4 лютого, 15:56
Мерц, Макрон і Стармер радилися, як протидіяти Трампу
Європейські лідери розробили план протидії Трампу
31 сiчня, 22:28
ХАІ передав підготовку китайських авіаінженерів приватній фірмі за 24 млн
Понад 600 студентів із Китаю вчаться будувати літаки в Харківському авіаінституті: деталі
29 сiчня, 10:22
Трамп заявляє про загрозу Гренландії з боку Росії та Китаю, але є нюанс – NYT
Трамп заявляє про загрозу Гренландії з боку Росії та Китаю, але є нюанс – NYT
25 сiчня, 23:47
Партнери України в форматі G7+ визначили пріоритети енергетичної допомоги
Партнери у форматі G7+ узгодили підтримку енергетики України
23 сiчня, 18:40
Глава МЗС Італії Антоніо Таяні відреагував на критику Зеленського в Давосі
Глава МЗС Італії розкритикував Зеленського за заяви на адресу Європи
23 сiчня, 15:55
Дональд Трамп пов’язав занепад Європи з міграцією та держвитратами
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
21 сiчня, 16:04

Економіка

Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи
Сіярто поскаржився китайському міністрові на лідерів Європи
Китай уперше за чотири роки відправив зріджений газ до Європи
Китай уперше за чотири роки відправив зріджений газ до Європи
Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном
Ціни на нафту підскочили через напруженість між США та Іраном
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
США прогнозують суттєве падіння цін на нафту. При чому тут Україна?
Bloomberg: Російський бізнес просить у Кремля мільярди на тлі рекордного дефіциту
Bloomberg: Російський бізнес просить у Кремля мільярди на тлі рекордного дефіциту

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua