Китай уперше за чотири роки відправив зріджений газ до Європи

Європа намагається наповнити сховища, шукаючи заміну російському газу

Китай вперше за чотири роки переспрямовує партію зрідженого природного газу (LNG) до Європи через слабкий внутрішній попит та енергетичні потреби ЄС. Про це повідомляє «Главком» з посилання на Bloomberg.

За даними відстеження суден Bloomberg, танкер Seapeak Glasgow завантажив вантаж на терміналі Чжецзян-Нінбо наприкінці січня та попрямував на південь до Сінгапуру, вказавши Європу як наступний пункт призначення. Компанія Kpler також підтвердила маршрут судна до континенту.

Європейський імпорт зрідженого природного газу цього року зріс до сезонного максимуму. Регіон намагається компенсувати падіння трубопровідних постачань із Росії, яке розпочалося після повномасштабного вторгнення у 2022 році, збільшуючи закупівлі морського палива. Попит на зріджений газ у країні протягом останнього року знизився через переорієнтацію кінцевих споживачів на дешевші альтернативи.

Китайські імпортери підтримували високі запаси впродовж зими та вирішили перепродавати частину партій зі своїх терміналів іншим азійським країнам – і тепер, схоже, і до Європи. Однак немає гарантій, що Seapeak Glasgow розвантажить паливо саме в Європі: судна часто змінюють курс або перепродують вантаж іншим покупцям у процесі транспортування.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз має намір запропонувати Сполученим Штатам стратегічне партнерство у сфері критичних мінералів, щоб зменшити залежність від Китаю та посилити безпеку ланцюгів постачання.

Нагадаємо, Рада ЄС затвердила поетапну відмову від імпорту російського трубопровідного газу та скрапленого природного газу. Заборона набуде чинності через шість тижнів після вступу регламенту в дію. Чинні контракти отримають перехідний період, оскільки ЄС вважає, що поетапний підхід допоможе мінімізувати вплив на ціни та ринки.

Повна заборона на імпорт СПГ почне діяти з початку 2027 року, а трубопровідного газу – з осені 2027 року. Перед допуском газу на ринок Союзу країни ЄС перевірятимуть країну походження газу.

До слова, у 2025 році невизнане Придністров’я отримало від Росії майже 690 млн кубометрів газу. Орієнтовну ринкову вартість таких обсягів оцінили у близько $290 млн.