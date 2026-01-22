CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику

Під контролем Росії перебуває дві третини всього арктичного ВВП

Боротьба за вплив в Арктиці стрімко загострюється на тлі наполегливих намагань Дональда Трампа включити Гренландію до складу США. Хоча прагнення американського президента отримати контроль над територією свого стратегічного партнера викликало подив у світі, факти свідчать: змагання за північні широти триває вже не одне десятиліття, і Росія наразі утримує лідерство. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На сьогодні Російська Федерація має найсильніші позиції в Арктиці. Вона володіє приблизно половиною суходолу та морської економічної зони за Полярним колом. Понад 60% населення регіону – росіяни, а під контролем Москви перебуває дві третини всього арктичного ВВП.

Протягом багатьох років РФ системно нарощувала військову присутність, модернізуючи старі та зводячи нові об'єкти. Згідно з даними моніторингових організацій, із 66 великих військових баз у регіоні 30 належать Росії, а 36 – країнам-членам НАТО. Попри те, що експерти вважають загальні потужності НАТО вищими, темпи російської експансії, зокрема розвиток атомного підводного флоту, радарів та безпілотних систем, викликають серйозне занепокоєння на Заході.

Період після Холодної війни давав надію на мирну взаємодію в межах Арктичної ради, створеної у 1996 році. Однак після анексії Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му діалог практично припинився. Зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО Арктика фактично розділилася на два протиборчі табори: російський та альянсовий.

Трамп аргументує необхідність придбання Гренландії загрозами з боку РФ та Китаю. Він вважає, що Данія не здатна самостійно захистити острів. Водночас Пекін, хоч і не має арктичних територій, активно впроваджує концепцію «Полярного шовкового шляху» та проводить спільні патрулювання з російськими силами.

Інтерес до регіону підігріває кліматична криза. Танення льоду відкриває нові перспективи:

північний морський шлях (вздовж РФ) та Північно-Західний прохід стають дедалі доступнішими. Росія вже активно використовує ці маршрути для експорту енергоносіїв до Азії в обхід санкцій;

Гренландія багата на золото, мідь, цинк та рідкісноземельні метали.

Втім, науковці застерігають: видобуток корисних копалин на острові залишається надзвичайно дорогим і складним через суворі умови та крижаний щит. Попри акцент на безпеці, в адміністрації Трампа не приховують, що природні багатства Гренландії є однією з ключових причин їхньої зацікавленості.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії.

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав Гренландію «шматком льоду». Він пообіцяв не захоплювати острів військовим шляхом.

«Факт у тому, що жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США. Ми потужна країна, значно потужніша, ніж можна собі уявити. Це було ясно видно у Венесуелі два тижні тому. Ми це бачили у Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише шість годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію», – заявив він.