Головна Світ Політика
search button user button menu button

CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику
фото: The White house/Facebook

Під контролем Росії перебуває дві третини всього арктичного ВВП

Боротьба за вплив в Арктиці стрімко загострюється на тлі наполегливих намагань Дональда Трампа включити Гренландію до складу США. Хоча прагнення американського президента отримати контроль над територією свого стратегічного партнера викликало подив у світі, факти свідчать: змагання за північні широти триває вже не одне десятиліття, і Росія наразі утримує лідерство. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

На сьогодні Російська Федерація має найсильніші позиції в Арктиці. Вона володіє приблизно половиною суходолу та морської економічної зони за Полярним колом. Понад 60% населення регіону – росіяни, а під контролем Москви перебуває дві третини всього арктичного ВВП.

Протягом багатьох років РФ системно нарощувала військову присутність, модернізуючи старі та зводячи нові об'єкти. Згідно з даними моніторингових організацій, із 66 великих військових баз у регіоні 30 належать Росії, а 36 – країнам-членам НАТО. Попри те, що експерти вважають загальні потужності НАТО вищими, темпи російської експансії, зокрема розвиток атомного підводного флоту, радарів та безпілотних систем, викликають серйозне занепокоєння на Заході.

Період після Холодної війни давав надію на мирну взаємодію в межах Арктичної ради, створеної у 1996 році. Однак після анексії Криму у 2014 році та повномасштабного вторгнення в Україну у 2022-му діалог практично припинився. Зі вступом Фінляндії та Швеції до НАТО Арктика фактично розділилася на два протиборчі табори: російський та альянсовий.

Трамп аргументує необхідність придбання Гренландії загрозами з боку РФ та Китаю. Він вважає, що Данія не здатна самостійно захистити острів. Водночас Пекін, хоч і не має арктичних територій, активно впроваджує концепцію «Полярного шовкового шляху» та проводить спільні патрулювання з російськими силами.

Інтерес до регіону підігріває кліматична криза. Танення льоду відкриває нові перспективи:

  • північний морський шлях (вздовж РФ) та Північно-Західний прохід стають дедалі доступнішими. Росія вже активно використовує ці маршрути для експорту енергоносіїв до Азії в обхід санкцій;
  • Гренландія багата на золото, мідь, цинк та рідкісноземельні метали.

Втім, науковці застерігають: видобуток корисних копалин на острові залишається надзвичайно дорогим і складним через суворі умови та крижаний щит. Попри акцент на безпеці, в адміністрації Трампа не приховують, що природні багатства Гренландії є однією з ключових причин їхньої зацікавленості.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що розробив рамковий план, який задовольнить його вимоги щодо Гренландії. 

Він сказав, що угода, яку він обговорював з генеральним секретарем НАТО, означає, що він більше не запроваджуватиме нові тарифи на європейські країни, які виступали проти його амбіцій анексувати арктичний острів.

До слова, президент США Дональд Трамп назвав Гренландію «шматком льоду». Він пообіцяв не захоплювати острів військовим шляхом.

«Факт у тому, що жодна країна не зможе забезпечити безпеку Гренландії, за винятком США. Ми потужна країна, значно потужніша, ніж можна собі уявити. Це було ясно видно у Венесуелі два тижні тому. Ми це бачили у Другій світовій, коли Данія здалася Німеччині, вони воювали всього лише шість годин і не змогли захистити ні себе, ні Гренландію», – заявив він.

Теги: росія Дональд Трамп Арктика Гренландія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захоплення Мадуро є наочним і тривожним прикладом
Сигнал Трампа з Венесуели. Наступний рік може стати для РФ останнім
4 сiчня, 21:07
Росіяни без біометричних паспортів не зможуть потрапити до Польщі
Польща посилює правила в’їзду для росіян
25 грудня, 2025, 11:59
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
Bloomberg: Блокада США перешкоджає експорту нафти з Венесуели до Китаю
26 грудня, 2025, 02:56
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
Трамп оголосив про виведення нацгвардійців з Чикаго, Лос-Анджелеса та Портленда
1 сiчня, 04:53
ЗСУ розкрили плани протидії авіації РФ у 2026 році
Повітряні сили ЗСУ розповіли, до чого готуються у 2026 році
2 сiчня, 16:52
Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі
Військовий з РФ, який є прихильником експрезидента РФ Медведєва, був визнаний нейтральним атлетом
4 сiчня, 11:27
Напередодні президент США сказав, якщо іранська влада почне вбивати людей, Вашингтон втрутиться
Трамп: Іран прагне свободи, США «готові допомогти»
10 сiчня, 21:56
США призупиняють оформлення віз громадянам 75 країн, включно з РФ
США призупиняють оформлення віз громадянам 75 країн, включно з РФ
14 сiчня, 17:10
Атакувавши АЕС, Росія прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни
Росія готує удари по підстанціях АЕС – розвідка
17 сiчня, 16:33

Політика

Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
Вибухи на окупованій Донеччині, угода щодо Гренландії: головне за ніч
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
Трамп звернувся до критиків, які називають його диктатором
Axios: Данія збереже суверенітет над Гренландією
Axios: Данія збереже суверенітет над Гренландією
CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику
CNN: Вимоги Трампа щодо Гренландії показують, як Росія виграє гонку за Арктику
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
Данія може передати США частину Гренландії: NYT розкрив деталі
Адміністрація Трампа розгорнула масштабні імміграційні рейди у штаті Мен
Адміністрація Трампа розгорнула масштабні імміграційні рейди у штаті Мен

Новини

Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22
Трамп у Давосі розкритикував Європу через міграцію та імпорт
Вчора, 16:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 21 січня
Вчора, 05:59
Трамп зірвав підписання угоди про відбудову України на $800 млрд
20 сiчня, 21:42
Нідерланди додатково виділили 23 млн євро на енергетику України
20 сiчня, 20:52

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua