Супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю – NYT

Запаси Китаю набагато менші, ніж тисячі боєголовок, що належать США та РФ, але їх зростання все одно викликає занепокоєння

На супутникових знімках долин південного заходу Китаю видно, як країна прискорює нарощування ядерного потенціалу, сили, призначеної для нової ери супердержавного суперництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NYT.

Одна з таких долин, відома як Цитонг, розташована в провінції Сичуань, де інженери будують нові бункери та вали. Новий комплекс рясніє трубами, що свідчить про те, що на об'єкті працюють з високонебезпечними матеріалами.

В іншій долині розташований об'єкт з подвійним огородженням, відомий як Пінтон, де, на думку експертів, Китай виготовляє наповнені плутонієм сердечники ядерних боєголовок. Головна споруда, над якою височіє вентиляційна труба висотою 360 футів, була реконструйована в останні роки з установкою нових вентиляційних отворів і тепловідводів. Поруч з нею тривають будівельні роботи.

Над входом до об'єкта Пінтон висить величезний напис, який можна побачити з космосу, з висловом китайського лідера Сі Цзіньпіна: «Залишайтеся вірними справі засновників і завжди пам'ятайте про нашу місію».

фото: Airbus

Це одні з декількох секретних об'єктів, пов'язаних з ядерною зброєю, в провінції Сичуань, які в останні роки були розширені та модернізовані. Нарощування військової потужності Китаєм ускладнює зусилля з відновлення глобального контролю над озброєннями після закінчення терміну дії останнього договору про ядерну зброю між США і Росією. Вашингтон стверджує, що будь-які наступні угоди також повинні бути обов'язковими для Китаю, але Пекін не виявляє до цього жодного інтересу.

Розширення ядерної програми Китаю є джерелом напруженості у відносинах із США. Томас Г. ДіНанно, заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки, цього місяця публічно звинуватив Китай у таємному проведенні «випробувань ядерної зброї» в порушення глобального мораторію. Пекін відкинув ці звинувачення як неправдиві, а експерти дискутують про те, наскільки переконливими є докази на користь тверджень.

За останніми щорічними оцінками Пентагону, на кінець 2024 року Китай мав понад 600 ядерних боєголовок і до 2030 року планує мати 1000. Запаси Китаю набагато менші, ніж тисячі боєголовок, що належать США та Росії, але їх зростання все одно викликає занепокоєння.

Як повідомлялося, Пекін у приватному порядку попередив Вашингтон, що запланований на квітень державний візит президента США Дональда Трампа до Китаю опинився під загрозою. Причиною напруженості стала підготовка адміністрацією США нового масштабного пакета озброєнь для Тайваню.