Головна Світ Політика
search button user button menu button

Супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю – NYT

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю – NYT
Супутникові знімки секретних ядерних об'єктів свідчать про зусилля Пекіна з розширення свого арсеналу
колаж: NYT

Запаси Китаю набагато менші, ніж тисячі боєголовок, що належать США та РФ, але їх зростання все одно викликає занепокоєння

На супутникових знімках долин південного заходу Китаю видно, як країна прискорює нарощування ядерного потенціалу, сили, призначеної для нової ери супердержавного суперництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NYT.

Одна з таких долин, відома як Цитонг, розташована в провінції Сичуань, де інженери будують нові бункери та вали. Новий комплекс рясніє трубами, що свідчить про те, що на об'єкті працюють з високонебезпечними матеріалами.

В іншій долині розташований об'єкт з подвійним огородженням, відомий як Пінтон, де, на думку експертів, Китай виготовляє наповнені плутонієм сердечники ядерних боєголовок. Головна споруда, над якою височіє вентиляційна труба висотою 360 футів, була реконструйована в останні роки з установкою нових вентиляційних отворів і тепловідводів. Поруч з нею тривають будівельні роботи.

Над входом до об'єкта Пінтон висить величезний напис, який можна побачити з космосу, з висловом китайського лідера Сі Цзіньпіна: «Залишайтеся вірними справі засновників і завжди пам'ятайте про нашу місію».

Супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю – NYT фото 1
фото: Airbus

Це одні з декількох секретних об'єктів, пов'язаних з ядерною зброєю, в провінції Сичуань, які в останні роки були розширені та модернізовані. Нарощування військової потужності Китаєм ускладнює зусилля з відновлення глобального контролю над озброєннями після закінчення терміну дії останнього договору про ядерну зброю між США і Росією. Вашингтон стверджує, що будь-які наступні угоди також повинні бути обов'язковими для Китаю, але Пекін не виявляє до цього жодного інтересу.

Розширення ядерної програми Китаю є джерелом напруженості у відносинах із США. Томас Г. ДіНанно, заступник державного секретаря з питань контролю над озброєннями та міжнародної безпеки, цього місяця публічно звинуватив Китай у таємному проведенні «випробувань ядерної зброї» в порушення глобального мораторію. Пекін відкинув ці звинувачення як неправдиві, а експерти дискутують про те, наскільки переконливими є докази на користь тверджень.

За останніми щорічними оцінками Пентагону, на кінець 2024 року Китай мав понад 600 ядерних боєголовок і до 2030 року планує мати 1000. Запаси Китаю набагато менші, ніж тисячі боєголовок, що належать США та Росії, але їх зростання все одно викликає занепокоєння.

Як повідомлялося, Пекін у приватному порядку попередив Вашингтон, що запланований на квітень державний візит президента США Дональда Трампа до Китаю опинився під загрозою. Причиною напруженості стала підготовка адміністрацією США нового масштабного пакета озброєнь для Тайваню.

Читайте також:

Теги: Китай ядерна зброя

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

WSJ: Сі Цзіньпін проводить масштабну «чистку» армії
WSJ: Сі Цзіньпін проводить масштабну «чистку» армії
25 сiчня, 23:02
Панди Сяо Сяо та Лей Лей
Сяо Сяо та Лей Лей летять у Китай: в Японії прощаються з улюбленими пандами
26 сiчня, 05:20
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
Обміняти НАТО на Гренландію? CNN пояснив, чому це погана угода для Трампа
26 сiчня, 01:39
Журналісти наголошують, що без доступу до китайських технологій та ринку Росія не змогла б підтримувати темпи війни
Китай допомагає Росії виготовляти «Орєшнік» – The Telegraph
28 сiчня, 12:42
За прогнозованою траєкторією, уламки можуть впасти на південь від Данії та в регіоні країн Балтії
Фінський метеоінститут: на Європу може впасти неконтрольована частина китайської ракети 
30 сiчня, 00:18
США хочуть витіснити Китай з Латинської Америки. CNN проаналізував методи
США хочуть витіснити Китай з Латинської Америки. CNN проаналізував методи
6 лютого, 01:45
Томас ДіНанно заявив, що одне з ядерних випробувань відбулося у 2020 році
США звинуватили Китай у таємних ядерних випробуваннях
6 лютого, 17:26
Лідера Комуністичної партії Китаю непокоять подвійні стандарти США у питанні ядерного нерозповсюдження
Китай звинуватив США у подвійних стандартах: що саме непокоїть Пекін
11 лютого, 12:28
Трамп поспілкувався з журналістами в літаку
Трамп назвав країну, яка купуватиме венесуельську нафту
1 лютого, 08:32

Політика

Супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю – NYT
Супутники зафіксували розширення ядерної програми Китаю – NYT
Президент Польщі допустив створення власної ядерної програми
Президент Польщі допустив створення власної ядерної програми
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
ЗМІ: Швейцарія гарантувала безпечний проліт делегації РФ до Женеви
США готуються до тривалої військової перації проти Ірану – Reuters
США готуються до тривалої військової перації проти Ірану – Reuters
Вступ України до ЄС. Глава дипломатії відповіла на вимогу Зеленського про конкретну дату
Вступ України до ЄС. Глава дипломатії відповіла на вимогу Зеленського про конкретну дату
Буданов разом з командою вирушили до Женеви на переговори
Буданов разом з командою вирушили до Женеви на переговори

Новини

Масниця 2026: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
Вчора, 22:45
В Україні сніг та дощі: прогноз погоди на 15 лютого
Вчора, 05:59
В Україні туман та дощі: прогноз погоди на 14 лютого
14 лютого, 06:02
Дрони для ЗСУ: Зеленський отримав перший БпЛА «Лінза 3.0», вироблений в Німеччині
13 лютого, 17:01
Сили оборони в окупованому Криму знищили надсучасну російську станцію «Небо-У»
13 лютого, 15:21
Україна розпочала пошук радянських ТЕЦ у Європі
13 лютого, 14:06

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua