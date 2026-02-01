«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою

Андрій Волна: Юлія Навальна не може взяти участь хоча б тому, що вона не підписала Берлінську декларацію

Андрій Волна: «Репутація Фонду боротьби з корупцією, який представляє Навальна, повністю втрачена»

Створення в ПАРЄ «Платформи для діалогу з російськими демократичними силами» наприкінці січня 2026 року супроводжується гучними скандалами всередині самої антипутінської еміграції. Відомий травматолог Андрій Волна, який понад два роки оперує поранених українських захисників у Києві, – виступив із різкою заявою щодо Юлії Навальної та її оточення. За словами Волни, представників «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) не лише не запросили до ПАРЄ, а й не розглядають як партнерів для розмови через їхню неоднозначну позицію щодо України. Про це Андрій Волна розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Юлія Навальна не може взяти участь хоча б тому, що вона не підписала Берлінську декларацію. Це по-перше. По-друге, репутація Фонду боротьби з корупцією, який вона представляє, повністю втрачена, а та, що була… Вони ніколи не займали проукраїнську позицію. На біса вони в ПАРЄ потрібні? Ми з ними вести мову не будемо. Не тільки українці – я навіть з ними розмовляти не буду», – розповів Волна.

Бюро ПАРЄ затвердило структуру представництва, яка складається з 15 осіб, з яких 10 осіб – політики та громадські активісти, п’ять – представники корінних народів Росії.

Учасники платформи з-поміж представників корінних народів відкрито говорять про неминучість розпаду Російської імперії.

«Один з них, Павло Суляндзіга, який представляє народ удеге, яких загалом на сьогодні лишилося кілька тисяч осіб (1325 осіб, за переписом у РФ 2021 року – «Главком»), говорить, що, звісно, ми не можемо створити власну державу, але підтримуємо прагнення тих народів, які можуть це зробити. Вочевидь, це башкири, буряти, Татарстан, народи Північного Кавказу, насамперед Ічкерія. Недавно почався рух, спрямований на відділення Інгерманландії – це та історична територія, де жили кілька народів угро-фінської групи, вона включає й місто Санкт-Петербург (відома нам як Інгрія, або Іжорський край – «Главком»)», – зазначив Волна.

Склад Платформи: Гарі Каспаров , чемпіон світу з шахів.

, чемпіон світу з шахів. Михайло Ходорковський , екс-керівник нафтової компанії ЮКОС, колишній політичний в’язень

, екс-керівник нафтової компанії ЮКОС, колишній політичний в’язень Олег Орлов , правозахисник, у 2022 р. засуджений за антивоєнну статтю і відбував ув’язнення.

, правозахисник, у 2022 р. засуджений за антивоєнну статтю і відбував ув’язнення. Володимир Кара-Мурза , публіцист і політик, засуджений у 2023 році за «дискредитацію армії РФ» і «державну зраду». У 2024 р. звільнений у рамках обміну ув’язненими між Росією та Заходом.

, публіцист і політик, засуджений у 2023 році за «дискредитацію армії РФ» і «державну зраду». У 2024 р. звільнений у рамках обміну ув’язненими між Росією та Заходом. Марк Фейгін , політичний та громадський діяч, адвокат, у 2022 р. оголошений у РФ «іноагентом»

, політичний та громадський діяч, адвокат, у 2022 р. оголошений у РФ «іноагентом» Наталія Арно , президент Free Russia Foundation

, президент Free Russia Foundation Дмитро Гудков , опозиційнй політик, депутат Держдуми РФ, один з кількох. Хто не голосував за анексію Криму

, опозиційнй політик, депутат Держдуми РФ, один з кількох. Хто не голосував за анексію Криму Андрій Волна , лікар-травматолог, антифашист. У 2023 оголошений «іноагентом».

, лікар-травматолог, антифашист. У 2023 оголошений «іноагентом». Надія Толоконнікова , учасниця панк-групи Pussy Riot, засновниця мережевого ЗМІ «Медиазона». У 2012 р. засуджена на два роки за «панк-молебень» у храмі Христа Спасителя.

, учасниця панк-групи Pussy Riot, засновниця мережевого ЗМІ «Медиазона». У 2012 р. засуджена на два роки за «панк-молебень» у храмі Христа Спасителя. Любов Соболь , громадська активістка, адвокатка, блогерка.

, громадська активістка, адвокатка, блогерка. Руслан Кутаєв , чеченський опозиційний діяч, президент «Асамблеї народів Кавказу»

, чеченський опозиційний діяч, президент «Асамблеї народів Кавказу» Катерина Кузнєцова , художниця, засновниця «Дому Інгрії», присвяченого культурі фіно-угорських народів.

, художниця, засновниця «Дому Інгрії», присвяченого культурі фіно-угорських народів. Василь (Балтай) Матенов , засновник сайту «Азіати Росії»

, засновник сайту «Азіати Росії» Лана Пилаєва , консультантка з прав корінних народів, засновниця медіа Komi Daily

, консультантка з прав корінних народів, засновниця медіа Komi Daily Павло Суляндзіга, економіст, ексчлен Громадської палати Росії, ініціатор створення Міжнародного комітету корінних народів Росії.

Андрій Волна, наголошує: жодні демократичні платформи не матимуть сенсу без військової поразки РФ.

«Але тільки перемога України може запустити суттєві перетворення на тій території, котра зараз є Російською імперією», – резюмував він.

Нагадаємо, бюро ПАРЄ розглядає Платформу як діалоговий майданчик з представниками різних середовищ росіян, які втекли з батьківщини у 2022 році і які мають антивоєнні переконання. Українська делегація в Асамблеї не вітала саму ідею представництва росіян у будь-якому форматі.