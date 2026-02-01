Головна Світ Політика
search button user button menu button

«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою
Андрій Волна: Юлія Навальна не може взяти участь хоча б тому, що вона не підписала Берлінську декларацію
колаж: glavcom.ua

Андрій Волна: «Репутація Фонду боротьби з корупцією, який представляє Навальна, повністю втрачена»

Створення в ПАРЄ «Платформи для діалогу з російськими демократичними силами» наприкінці січня 2026 року супроводжується гучними скандалами всередині самої антипутінської еміграції. Відомий травматолог Андрій Волна, який понад два роки оперує поранених українських захисників у Києві, – виступив із різкою заявою щодо Юлії Навальної та її оточення. За словами Волни, представників «Фонду боротьби з корупцією» (ФБК) не лише не запросили до ПАРЄ, а й не розглядають як партнерів для розмови через їхню неоднозначну позицію щодо України. Про це Андрій Волна розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Юлія Навальна не може взяти участь хоча б тому, що вона не підписала Берлінську декларацію. Це по-перше. По-друге, репутація Фонду боротьби з корупцією, який вона представляє, повністю втрачена, а та, що була… Вони ніколи не займали проукраїнську позицію. На біса вони в ПАРЄ потрібні? Ми з ними вести мову не будемо. Не тільки українці – я навіть з ними розмовляти не буду», – розповів Волна.

Бюро ПАРЄ затвердило структуру представництва, яка складається з 15 осіб, з яких 10 осіб – політики та громадські активісти, п’ять – представники корінних народів Росії.

Учасники платформи з-поміж представників корінних народів відкрито говорять про неминучість розпаду Російської імперії.

«Один з них, Павло Суляндзіга, який представляє народ удеге, яких загалом на сьогодні лишилося кілька тисяч осіб (1325 осіб, за переписом у РФ 2021 року – «Главком»), говорить, що, звісно, ми не можемо створити власну державу, але підтримуємо прагнення тих народів, які можуть це зробити. Вочевидь, це башкири, буряти, Татарстан, народи Північного Кавказу, насамперед Ічкерія. Недавно почався рух, спрямований на відділення Інгерманландії – це та історична територія, де жили кілька народів угро-фінської групи, вона включає й місто Санкт-Петербург (відома нам як Інгрія, або Іжорський край – «Главком»)», – зазначив Волна.

Склад Платформи:

  • Гарі Каспаров, чемпіон світу з шахів.
  • Михайло Ходорковський, екс-керівник нафтової компанії ЮКОС, колишній політичний в’язень
  • Олег Орлов, правозахисник, у 2022 р. засуджений за антивоєнну статтю і відбував ув’язнення.
  • Володимир Кара-Мурза, публіцист і політик, засуджений у 2023 році за «дискредитацію армії РФ» і «державну зраду». У 2024 р. звільнений у рамках обміну ув’язненими між Росією та Заходом.
  • Марк Фейгін, політичний та громадський діяч, адвокат, у 2022 р. оголошений у РФ «іноагентом»
  • Наталія Арно, президент Free Russia Foundation
  • Дмитро Гудков, опозиційнй політик, депутат Держдуми РФ, один з кількох. Хто не голосував за анексію Криму
  • Андрій Волна, лікар-травматолог, антифашист. У 2023 оголошений «іноагентом».
  • Надія Толоконнікова, учасниця панк-групи Pussy Riot, засновниця мережевого ЗМІ «Медиазона». У 2012 р. засуджена на два роки за «панк-молебень» у храмі Христа Спасителя.
  • Любов Соболь, громадська активістка, адвокатка, блогерка.
  • Руслан Кутаєв, чеченський опозиційний діяч, президент «Асамблеї народів Кавказу»
  • Катерина Кузнєцова, художниця, засновниця «Дому Інгрії», присвяченого культурі фіно-угорських народів.
  • Василь (Балтай) Матенов, засновник сайту «Азіати Росії»
  • Лана Пилаєва, консультантка з прав корінних народів, засновниця медіа Komi Daily
  • Павло Суляндзіга, економіст, ексчлен Громадської палати Росії, ініціатор створення Міжнародного комітету корінних народів Росії.

Андрій Волна, наголошує: жодні демократичні платформи не матимуть сенсу без військової поразки РФ.

«Але тільки перемога України може запустити суттєві перетворення на тій території, котра зараз є Російською імперією», – резюмував він.

Нагадаємо, бюро ПАРЄ розглядає Платформу як діалоговий майданчик з представниками різних середовищ росіян, які втекли з батьківщини у 2022 році і які мають антивоєнні переконання. Українська делегація в Асамблеї не вітала саму ідею представництва росіян у будь-якому форматі.

Читайте також:

Теги: ПАРЄ росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна на наших очах знищила пострадянську енергетику
Захмарна вартість комфорту. Скільки українці заплатять за комунальний апокаліпсис
Вчора, 13:03
Генсек ООН Антоніу Гутерріш назвав неприйнятними аргументи РФ про «самовизначення Донбасу»
Питання Криму та Донбасу. Генеральний секретар ООН вказав на два важливі моменти
30 сiчня, 09:01
Рятувальники продовжують розбирати завали та обстежувати пошкоджені конструкції
Одеса: зросла кількість загиблих внаслідок атаки РФ (фото)
27 сiчня, 15:18
Коридор, за логікою бенефіціарів, сформує «важливу ланку» Транскаспійського маршруту
Росія остаточно втрачає роль головного арбітра на Південному Кавказі – розвідка
26 сiчня, 13:18
Президент США Дональд Трамп
Трамп зробив те, чого не зміг Путін
21 сiчня, 10:03
ЗСУ атакували нафтові об'єкти та склади БпЛА окупантів
ЗСУ атакували нафтові об'єкти та склади БпЛА окупантів
20 сiчня, 01:27
Путін прагне виграти війну, переконавши Захід у тому, що подальші продажі зброї та допомога Україні марні
Путін продовжив терміни захоплення Донбасу – NYP
18 сiчня, 15:48
Росіяни сьогодні бʼються об героїчну оборону українців
Символічний рубіж війни перейдено. У РФ залишилося лише два варіанти
11 сiчня, 14:45
Свищев не навів жодних фактів, які б могли підтвердити його слова
Депутат Думи влаштував істерику через матеріал «Главкома» про російських санкарів
9 сiчня, 18:01

Політика

«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою
«З Навальною ми навіть розмовляти не будемо». Учасник Платформи росіян у ПАРЄ здивував заявою
Росіяни знову переписують шкільні підручники з історії – розвідка
Росіяни знову переписують шкільні підручники з історії – розвідка
Іран таємно відновлює ядерні об'єкти після ударів: супутникові знімки
Іран таємно відновлює ядерні об'єкти після ударів: супутникові знімки
Росія відновлює військову присутність біля кордону з НАТО
Росія відновлює військову присутність біля кордону з НАТО
The Hill: протести у Міннесоті через дії Трампа та ІСЕ посилили страхи громадянської війни
The Hill: протести у Міннесоті через дії Трампа та ІСЕ посилили страхи громадянської війни
США відновлюють місію у Венесуелі після семирічної дипломатичної паузи
США відновлюють місію у Венесуелі після семирічної дипломатичної паузи

Новини

ISW назвав паузу в ударах по енергетиці стратегічним шансом для Росії
30 сiчня, 11:19
РФ вдарила по спальному району Запоріжжя: пошкоджена багатоповерхівка, є поранений
30 сiчня, 00:49
Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
29 сiчня, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
29 сiчня, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
28 сiчня, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
28 сiчня, 12:31

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua