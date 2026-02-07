На Прикарпатті після обстрілу зупинилася Бурштинська ТЕС

Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом три мільйони користувачів

У місті Бурштин зникло тепло та водопостачання

Внаслідок масованого комбінованого обстрілу 7 лютого у місті Бурштин на Прикарпатті зникло водо- і теплопостачання. Бурштинська ТЕС, яку вночі атакували росіяни, зазнала серйозних пошкоджень та наразі не працює. Як інформує «Главком», про це повідомив мер Бурштина Василь Андрієшин.

За словами посадовця, повітряна атака на Прикарпаття, зокрема і Бурштин, тривала майже п’ять годин. Росіяни атакували місто ракетами «Калібр» та інших типів, а також дронами Shahed.

«Внаслідок ракетних обстрілів пошкодження дуже серйозні. Станція зараз на нулі. Як воно буде далі, ще ніхто не знає», – повідомив Андрієшин.

Міський голова повідомив, що станом на 13:00 у міста немає тепла та водопостачання. За словами Василя Андрієшина, воду почнуть подавати через кілька годин. Теплопостачання відновлять після зʼясування ситуації на ТЕС.

Також міський голова повідомив, що внаслідок російської атаки цивільна інфраструктура не постраждала.

Бурштинська ТЕС – одна із найпотужніших електростанцій в Україні, яка забезпечує світлом три мільйони користувачів із Закарпатської та частково Івано-Франківської та Львівської областей. У березні 2024 року ТЕС потрапила під масовану атаку росіян. За даними ДТЕК, тоді станція втратила 50% встановленої потужності – усі її енергоблоки постраждали від обстрілу.

Нагадаємо, у ніч на 7 лютого Росія здійснила масштабну атаку ударними безпілотниками та ракетами, під загрозою опинилася низка регіонів України.

У Київській області станом на восьму ранку 7 лютого триває ліквідація пожежі в складському приміщенні, що сталася внаслідок ворожої атаки дронів.

Також у ніч на 7 лютого російська окупаційна армія вдарила безпілотниками по обʼєкту критичної інфраструктури на Волині. Унаслідок однієї з атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури у Волинській області.

Рівненщина 7 лютого зазнала повітряної атаки ворога. Є влучання у багатоповерхівку та пошкодження критичної інфраструктури. Загинув чоловік.

Івано-Франківська області теж опинилася під ударом крилатих ракет та дронів. У Бурштині зафіксовано серію повторних вибухів.

Вибухи пролунали й у Вінниці, на яку, за повідомленнями військових, летіла швидкісна ціль. Згодом з'явилося повідомлення, що на Вінниччині постраждав навчальний заклад.

Крім того, 7 лютого ворог спрямував на Дніпропетровщину безпілотники. В обласному центрі є пошкодження на території комунального підприємства. Понівечені будівлі, а ще – тролейбуси та інший автотранспорт.

Хмельниччина також потерпала від ракетно-дронової атаки. Поранення дістав один чоловік.