«Укрнафта» встановила рекорд з буріння свердловин

За даними пресслужби, видобуток нафти компанією зріс на 3,77%, а видобуток газу – на 2,86%

У 2025 році було збудовано стільки ж свердловин, скільки за 2015–2022 роки

«Укрнафта» у 2025 році пробурила 25 нових свердловин та збільшила видобуток нафти й газу на 3,39% порівняно з 2024 роком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що видобуток нафти зріс на 3,77%, видобуток газу – на 2,86%. 25 нових свердловин – це +150% до 2024 року (10 свердловин) і рекордний показник за останні роки. «Із них сім свердловин зведено власними силами компанії, що свідчить про зростання внутрішніх виробничих спроможностей», – йдеться в заяві.

Як повідомляє пресслужба, обсяги буріння почали стабільно зростати після переходу компанії під державне управління. До 2023 року темпи нового буріння залишалися мінімальними – в середньому одна-дві свердловини на рік.

«Фактично, у 2025 році збудовано стільки ж свердловин, як за весь період 2015–2022 роки. Паралельно зростають і обсяги буріння власними силами компанії», – вказано в публікації.

Зокрема, було пробурено

2023: 6 188 м.

2024: 11 082 м (+79%).

2025: 18 994 м (+71%).

Окремий фокус – підвищення ефективності будівництва свердловин, зокрема оновлено підхід до облаштування бурових майданчиків і під’їзних шляхів, а також триває заміна застарілої логістичної техніки. «У результаті час монтажно-демонтажних робіт скорочено на 24% – до 10 днів економії на будівництві однієї свердловини та зменшено кількість залученої техніки», - пояснює пресслужба.

До слова, Верховний суд підтвердив законність примусового відчуження акцій нафтопереробної компанії «Укртатнафта» на користь держави. Компанія Relix Services Ltd., яка оскаржувала це рішення, програла касаційну скаргу 5 червня 2025 року.

Феміда підтвердила, що вилучення акцій «Укртатнафти» відбулося на законних підставах. Йдеться про рішення військового командування від 6 листопада 2022 року та положення спеціального закону про передання майна в умовах воєнного стану.

Відомство наголосило, що дана справа є однією з багатьох, у межах яких компанії, пов’язані з колишніми власниками корпоративних прав стратегічно важливих підприємств, оскаржують дії держави з відчуження акцій. Станом на червень 2025 року в українських судах розглядається 15 подібних справ, і в усіх випадках суди відмовляють позивачам, підтверджуючи правомірність дій держави.

Мін'юст стверджує, що примусове відчуження корпоративних прав «Укртатнафти» стало необхідним кроком для забезпечення обороноздатності, стабільності паливного ринку та безпеки громадян в умовах повномасштабної війни.