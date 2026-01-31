Головна Світ Політика
Спікер Держдуми РФ погрожує ударами «зброєю відплати» під час піку холодів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото з відкритих джерел

Під «зброєю відплати» в Росії традиційно мають на увазі новітні розробки

Російська влада офіційно підтвердила стратегію використання погодних умов для терору проти цивільного населення України. Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін заявив, що російські депутати вимагають від Кремля завдати масованих ударів «зброєю відплати» вже з наступного тижня, коли в Україні очікується аномальне зниження температури до -30°C. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володіна.

Погроза пролунала на тлі відмови президента Володимира Зеленського від поїздки до Москви та триваючих перемовин в Абу-Дабі.

В'ячеслав Володін у своєму Telegram-каналі прямо пов'язав майбутні атаки з відмовою України від російських умов мирного врегулювання.

«Депутати Державної думи наполягають на застосуванні більш потужної зброї – «зброї відплати». І досягненні цілей спеціальної військової операції», – заявив Володін.

Під «зброєю відплати» в Росії традиційно мають на увазі новітні розробки на кшталт гіперзвукових ракет «Циркон» або «Кинджал», а також масоване застосування балістики по вузлових станціях та ТЕЦ.

Погрози Кремля звучать паралельно з тривожними прогнозами метеорологів. На початок лютого 2026 року в Україні прогнозують пік арктичного антициклону, зокрема 1–4 лютого температура в більшості регіонів впаде до -20...-27°C. Подекуди очікується зниження до -30°C. Розрахунок ворога очевидний: завдати максимальної шкоди енергетиці в момент найвищого споживання, щоб спричинити «ефект доміно» в енергосистемі та заморозити міста.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував чергові заяви Кремля про готовність до прямих переговорів. Відповідаючи на пропозицію помічника президента РФ Юрія Ушакова приїхати до Москви, Зеленський назвав такий формат «свідомо неприйнятним» і запропонував альтернативу – візит російського диктатора до української столиці. 

Як відомо, помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва готова розглянути можливість прямих переговорів між Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським, і навіть запросив українського лідера до російської столиці. За словами Ушакова, цю ідею активно просував президент США Дональд Трамп під час нещодавніх телефонних контактів із Кремлем.

