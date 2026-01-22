Головна Скотч Курйоз
Держдума РФ заборонила пресі фотографувати депутатів через невдалі кадри (фото)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Депутати Держдуми скаржаться на невдалі фото під час засідань
Російські депутати вважають, що фотографи навмисно роблять їм погані фото

У Росії до Держдуми перестали пускати пресслужбу через те що фотокореспонденти навмисно роблять погані кадри депутатів. Про це повідомляють росЗМІ, пише «Главком».

Щодо невдалих кадрів політиків у Держдумі напередодні висловився спікер Держдуми В'ячеслав Володін. Політик звинуватив фотокореспондентів у тому, що вони навмисно роблять кадри, де показують депутатів у «поганому світлі». «Коли ви потрапляєте в найрізноманітніші ситуації, зверніть увагу, ми ніколи з вас не жартуємо, ніколи вас не ображаємо і не кепкуємо, просто кажучи. А коли ви з балкона берете, ловите моменти, але, напевно, ті моменти, які в житті і вашому присутні. Неправильно це», – заявив він.

На невдалі кадри скаржилися й інші російські депутати. Наприклад, партія «Єдина Росія» розіслала депутатам попередження про те, щоб на засіданнях не було фотокореспондентів. Партія наголосила, що депутати самі наражають себе на ризик отримати невдалі кадри. 

Водночас В'ячеслав Володін, який висловлювався вороже щодо таких кадрів, у грудні минулого року навпаки дякував фотокореспондентам за те, що вони показали Держдуму РФ, як «найвідкритіший парламент світу».

Нагадаємо, як у Росії силовики зупинили роботу релігійної групи, яка молилася за здоров’я президента України Володимира Зеленського. Ба більше, росіяни проводили зібрання, де молилися про захист територій України від армії РФ.

Також повідомлялося про те, що у російських містах протягом кількох днів постійно падають новорічні ялинки. У мережі світлинами та відео цього курйозу діляться мешканці країни-агресорки. Місцеві ЗМІ запевняють, що постраждалих внаслідок падіння ялинок не було. Проте самі ж росіяни припускають, що подібні інциденти можуть бути «поганим знаком».

Раніше «Главком» писав про те, як Росії ледь не згорів будинок культури через голубиний послід. Займання в приміщенні почалося через послід, що застряг у димохідній трубі будівлі. Росіяни коментують цю пожежу з іронією у соцмережах.

