Найуспішніший підрядник армії. Forbes розповів, над чим працює зараз «Українська Бронетехніка»

«Зараз наш 120 мм міномет – єдиний серед українських виробників взято на озброєння»

Оборонні замовлення допомогли маловідомому виробнику броньованої техніки «Українська бронетехніка» за рік збільшити виторг зі 103 млн грн до 13 млрд грн та закріпитися на першій позиції рейтингу найбільших приватних машинобудівних компаній країни 2023 року, який склав Forbes.

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За словами гендиректора підприємства Владислава Бельбаса, до повномасштабного вторгнення продажі мінометів 60 мм, 82 мм та 120 мм сягали кількох сотень на рік. Після початку великої війни компанія вже виготовила понад тисячу мінометів.

«Наприклад, 120-й міномет ми випробовували понад два роки, у ході тестування провели понад 5500 пострілів. Але зараз наш 120 мм міномет – єдиний серед українських виробників взято на озброєння», – зазначає Бельбас.

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«Українська бронетехніка» продовжує виробляти та постачати бронеавтомобілі «Новатор», а також із метою задоволення потреб наших оборонців розробляємо машину на заміну «Варти» без білоруських комплектуючих».

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«Наступного року Міністратегпром декларує максимальне залучення внутрішнього виробника до виконання оборонного замовлення. Працюємо, щоб суттєво збільшити українську частку в загальному обсязі закупівель», – каже Бельбас.