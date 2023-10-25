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Бойовики ХАМАСу приречені. Ізраїль готується до наземного нападу – Нетаньягу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бойовики ХАМАСу приречені. Ізраїль готується до наземного нападу – Нетаньягу
Нетаньягу повідомив, що в країні оголосять національний день жалоби на згадку про загиблих внаслідок дій ХАМАСу
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Прем'єр-міністр Ізраїлю відмовився розкривати деталі планів ЦАХАЛу щодо наземної операції

Ізраїльська армія готується до наземної операції у Секторі Гази. Усі бойовики ХАМАСу приречені. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, повідомляє Sky News.

Нетаньягу зазначив, що підготовка до введення військ у Сектор Газа продовжується, а Армія оборона Ізраїлю вже знищила тисячі терористів. «Усі бойовики ХАМАСу приречені», – наголосив прем'єр.

При цьому він відмовився розкривати деталі планів Ізраїлю щодо наземної операції, оскільки вони мають бути невідомими громадськості.

«Я хочу внести ясність: терміни проведення операції ЦАХАЛу одноголосно визначаються кабінетом, який керує війною, разом з начальником Генерального штабу. Ми працюємо для того, щоб забезпечити найкращі оптимальні умови для проведення наступних операцій», – додав Нетаньягу.

Глава ізраїльського уряду також розповів, що в країні оголосять національний день жалоби на згадку про загиблих внаслідок дій ХАМАСу.

Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Джо Байден, незважаючи на підтримку Ізраїлю, «методично і ретельно» гальмує наземну операцію ЦАХАЛу в Секторі Гази. Зазначається, що «повільна стратегія» американського президента визначається п’ятьма стратегічними проблемами. Зокрема, Байден хоче, щоб палестинцям доставили якомога більше гуманітарної допомоги, а близько 500 громадян США, які опинилися в пастці у Газі, вийшли звідти до посилення бойових дій.

Теги: Ізраїль армія ХАМАС Сектор Газа Беньямін Нетаньягу

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