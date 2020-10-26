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    Ексміністра аграрної політики побили битами двоє невідомих осіб

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    Ігор Швайка повідомив, що невідомі побили його біля паркану власного будирку - Ексміністра аграрної політики побили битами двоє невідомих осіб
    Ігор Швайка повідомив, що невідомі побили його біля паркану власного будирку

    Ігор Швайка написав, що йому зашили рану на голові

    Колишній міністр аграрної політики Ігор Швайка повідомив, що його побили битами двоє невідомих осіб. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

    «Гарний» початок робочого тижня... Копаєш ділянку за парканом, травичку планую посіяти, зупиняється машина, вибігають двоє в масках з бітами, ... далі за текстом. Голову зашили, поїхали в 4-ту», — написав Швайка.

    Нагадаємо, 23 жовтня у Тернополі облили зеленкою кандидата на посаду мера від Радикальної партії.

    Також 18 жовтня на Львівщині на кандидата в депутати міськради скоїли напад.

    міністр напад Facebook
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