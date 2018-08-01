Напад на Гандзюк: чиновницю виписали з херсонської лікарні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Катерина Гандзюк провела у реанімації лікарні півтори доби

Катерина Гандзюк поїхала доліковуватися у Київ

Виконуючу обов’язки керуючої справами Херсонської міської ради Катерину Гандзюк, яка зазнала хімічних опіків в результаті нападу, виписали з лікарні у Херсоні. Про це повідомив черговий лікар Херсонської обласної клінічної лікарні, куди Гандзюк доставили після нападу.

«Її виписали сьогодні. Вона поїхала доліковуватися у Київ», - зазначив черговий лікар.

Так, Гандзюк провела у реанімації лікарні півтори доби.

Нагадаємо, невідомий облив працівницю міськради Херсона, місцеву активістку Катерину Гандзюк сірчаною кислотою. Внаслідок нападу у Гандзюк травмовані тулуб, рука (більше 30% тіла) і ліве око.

Раніше повідомлялося, що в поліції виклали відео, на якому зафіксований зловмисник, який напав на активістку в Херсоні. Нападника розшукують.

Напад на Гандзюк перекваліфікували за статтею «Умисні тяжкі тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого». Попередньо поліція кваліфікувала цей злочин як «хуліганство».

Джерело: УНН