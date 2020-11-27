  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Поліція відкрила справу щодо забруднення Чорного моря нафтопродуктами з судна «Аметист»

    • Розсилка
    Проводиться розслідування - Поліція відкрила справу щодо забруднення Чорного моря нафтопродуктами з судна «Аметист»
    Проводиться розслідування

    У Чорного моря перекинулось судно рятувальної служби

    У Чорноморську Одеської області поліцейські розслідують факт забруднення моря нафтопродуктами. Про це повідомляє пресслужба Одеської області.

    Правоохоронці дізнались про подію через ЗМІ, які писали, що в селищі Олександрівка під Чорноморськом на причалі тоне судно морської пошуково-рятувальної служби та навколо нього утворилася пляма з нафтопродуктів.

    Також до правоохоронних органів із заявою звернулися представники державної екологічної інспекції. У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування. 

    Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що біля Чорноморська тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Аметист». Також повідомлялося, що навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

    До слова, адміністрації морпортів прокоментувала інформацію про вилив нафтопродуктів біля Чорноморська.

    25 листопада в АМПУ офіційно заявили, що судно «Аметист» не тонуло і розливу нафти також не було.

    До відома, рятувальне судно «Аметист» збудоване у 1977 році. Його довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Буксир був на балансі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».

    Теги: ЗМІ розслідування поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies