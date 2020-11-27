Поліція відкрила справу щодо забруднення Чорного моря нафтопродуктами з судна «Аметист»

У Чорного моря перекинулось судно рятувальної служби

У Чорноморську Одеської області поліцейські розслідують факт забруднення моря нафтопродуктами. Про це повідомляє пресслужба Одеської області.

Правоохоронці дізнались про подію через ЗМІ, які писали, що в селищі Олександрівка під Чорноморськом на причалі тоне судно морської пошуково-рятувальної служби та навколо нього утворилася пляма з нафтопродуктів.

Також до правоохоронних органів із заявою звернулися представники державної екологічної інспекції. У зв'язку з цим відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 243 (Забруднення моря) Кримінального кодексу України. Проводиться розслідування.

Нагадаємо, 24 листопада повідомлялося, що біля Чорноморська тоне судно Морської пошуково-рятувальної служби «Аметист». Також повідомлялося, що навколо буксира утворилася пляма нафтопродуктів.

До слова, адміністрації морпортів прокоментувала інформацію про вилив нафтопродуктів біля Чорноморська.

25 листопада в АМПУ офіційно заявили, що судно «Аметист» не тонуло і розливу нафти також не було.

До відома, рятувальне судно «Аметист» збудоване у 1977 році. Його довжина 58, ширина 12,6, осадка 4,5 метра. Водотоннажність 1670 тонн. Буксир був на балансі казенного підприємства «Морська пошуково-рятувальна служба».