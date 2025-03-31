Річниця звільнення Київщини: чому українцям не сподобався допис посольства США

Користувачі мережі сприйняли повідомлення від посольства США щодо річниці звільнення Київської області від окупантів з іронією

Бріджит Брінк: Сьогодні виповнюється третя річниця звільнення Київської області від російських окупаційних військ

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні у соцмережах одним реченням згадало про третю річницю звільнення Київської області від російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис посольства у мережі.

«Сьогодні виповнюється третя річниця звільнення Київської області від російських окупаційних військ», – йдеться у дописі на сторінці посольства США в Україні.

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Цей допис переопублікувала у мережі Х і посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк.

На фоні останніх скандальних заяв президента США Дональда Трампа щодо війни в Україні, користувачі мережі сприйняли це повідомлення від посольства США з іронією та недовірою.

Коментарі під дописом посольства Сполучених Штатів Америки в Україні з приводу третьої річниці звільнення Київщини від російських загарбників фото: скриншот з мережі

фото: скриншот коментарів

На жаль, йдеться у коментарях, чинна влада США чинить так, щоб окупація повторилася скриншот коментарів

Попри невдоволення політикою Трампа, українці дякують американському посольству за те, що воно називає окупантів окупантами

Дописувачі дякують американському поольству за один з небагатьох «адекватних дописів» скриншот коментарів

скриншот коментарів

Нагадаємо, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин. Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Згодом речниця Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що військова допомога США для України буде зупинена. Україна отримала від США варіант нової Угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 28 березня