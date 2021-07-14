Covid-ситуація в Києві: за добу нових хворих більше, ніж тих, хто одужав

Минулої доби у Києві від коронавірусу померла одна людина

За минулу добу, 13 липня, у Києві коронавірус виявлено у 165 людей. Це на 23 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 12 липня було 142 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 216034 випадки захворювання на Covid-19.



Від початку епідемії в Києві від коронавірусу:

одужали 206946 осіб (за добу 13 липня – 152)

померли 5209 осіб (за добу – 1)

У Київській області від початку епідемії зафіксовано 127849 випадків захворювання на Covid-19. За добу виявлено 39 нових хворих. За попередню добу збільшення складало 20 осіб.



Від початку епідемії на Київщині:

одужали від коронавірусу 124488 осіб (за добу 13 липня – 159)

померли 2759 людей (за добу – 0)

Загалом в Україні від початку епідемії підтверджено 2242245 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 13 липня зафіксовано 547 хворих на коронавірус.



За даними Міністерства охорони здоров’я, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях.



Нагадаємо, за добу 12 липня в Києві було виявлено 142 хворих на коронавірус.

12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

Із 16 липня мешканці Києва від 60 років та старші матимуть можливість, окрім вакцини CoronaVac, щепитися вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech у Центрі вакцинації проти Covid-19.