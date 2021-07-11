Лікарні заповняться за тиждень. Аналітик розповів про поширення нової хвилі Covid-19 в Україні

Євген Істребін закликав усі вакцини скерувати для щеплення літніх людей та груп ризику

Кількість інфікувань Covid-19 у Нідерландах за 11 днів зросла у 19 разів – із 538 до 10283 випадків. Населення країни – 17 мільйонів людей, при цьому вже зроблено 17 мільйонів щеплень, повністю вакциновано 7 мільйонів осіб, однак це не зупинило стрімкий злет захворюваності. Такі дані на своїй сторінці у Facebook оприлюднив аналітик Євген Істребін.

«А тепер повернемося до України. У нас на 40 млн чоловік, зроблено 3,5 млн щеплень, повністю вакциновано 1,2 млн. Ви взагалі уявляєте яка це буде катастрофа? Я в квітні-травні не міг собі в страшному сні уявити такий графік. Я не думав, що вірус виявиться таким заразним», – написав Істребін.

Він також звернувся до чиновників та закликав їх усі вакцини скерувати для щеплення літніх людей та груп ризику. В іншому випадку через 1-2 тижні лікарні просто будуть перевантажені і доведеться вводити такий жорсткий карантин, який тільки можна придумати.

«Якщо така швидкість інфікування буде в Україні, а це дуже скоро трапиться, лікарні за тиждень заповняться. І на другий тиждень люди будуть вмирати під стінами медичних закладів», – переконаний Істребін.

Раніше повідомлялося, що попри масовану вакцинацію в Нідерландах зафіксовано спалах Covid-19. Міністерство охорони здоров'я пов'язує новий спалах з поширенням штаму Covid-19 «Дельта». Цю мутацію вважають більш заразною та більш стійкою до вакцин. Крім того, у Нідерландах частіше інфікується молодь, яка менше вакцинована. Прем’єр-міністр країни Марк Рютте вже закликав співвітчизників утриматись від зібрань великими компаніями та дотримуватися дистанції.

Раніше повідомлялося, що з 26 червня у Нідерландах мав розпочатися черговий етап послаблення карантинних обмежень, запроваджених через коронавірус. В ресторанах, театрах, кінотеатрах та музичних закладах касувалися обмеження щодо кількості відвідувачів, було дозволено роботу нічних клубів та дискотек. Ці всі послаблення відміняються урядом з 10 липня.



