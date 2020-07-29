До Мінська стягнули військових: по місту їздять колони техніки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кадр: телеграм-канал NEXTA Live

ЗМІ повідомляють, що зараз по всій території країни перекидають внутрішні війська, десантників і прикордонників

Колони військової техніки із солдатами помітили на вулицях Мінська. Про це в середу, 29 липня, повідомляє Telegram-канал NEXTA Live.

Повідомляється, що на супроводжуючих машинах були номери Вітебської області. Кінцевим пунктом однієї з помічених колон стала військова частина 5448, розташована на вулиці Маяковського в білоруській столиці.

«Сьогодні ми отримали кілька десятків повідомлень про те, що в Мінськ і, відповідно, по Мінську рухалася значна колона техніки із солдатами», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що зараз по всій території країни перекидають внутрішні війська, десантників і прикордонників.

А на основній транзитній магістралі країни М1 війська встановлюють намети. Навіщо і на який термін - поки невідомо.

Нагадаємо, що сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав термінову нараду з членами Ради безпеки через затримання під Мінськом бойовиків російського угрупування «ПВК Вагнера». Він назвав це надзвичайною подією.

Лукашенко вже доручив Міністерству закордонних справ викликати послів Росії та України через затримання під Мінськом десятків бойовиків російської приватної військової компанії «Вагнера», частина з яких воювала на Донбасі.

Раніше стало відомо, що під Мінськом затримали 32 бойовиків іноземної приватної військової кампанії «Вагнер».

За інформацією правоохоронних органів Білорусі, понад 200 бойовиків прибули для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.

У Білорусі триває виборча президентська кампанія. Самі вибори відбудуться 9 серпня. Кампанія супроводжується масовими акціями протесту і переслідуванням опозиційних кандидатів.

До слова, колишній заступник глави МЗС Білорусі Валерій Цепкало, який збирався брати участь у президентських виборах, виїхав до Росії разом з дітьми.

Як повідомлялося, Білоруська опозиціонерка Світлана Тіхановська перше розповіла на державному телебаченні про фальсифікації та політв'язнів.

Також білоруський ресторатор-опозиціонер Вадим Прокоп'єв у своєму відеоролику запропонував використовувати Київ як «точку збору білоруського протесту».