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    Нардеп Беленюк пояснив, чому спортсмени не можуть бути поза політикою

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    Жан Беленюк: я є уособленням спорту в політиці - Нардеп Беленюк пояснив, чому спортсмени не можуть бути поза політикою
    Жан Беленюк: я є уособленням спорту в політиці
    Фото: Instagram

    Жан Беленюк: поки будуть підійматися прапори на змаганнях, доти спорт не зможе бути поза політикою

    Спорту поза політикою наразі не існує. Про це заявив в інтерв’ю «Главкому» видатний український борець греко-римського стилю, депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк.

    «Я розумію, що це (спорт поза політикою – «Главком») нереально. Особливо в моїй ситуації, бо я й є уособлення спорту в політиці», - поянсює Беленюк. Він переконаний: поки будуть підійматися прапори на змаганнях, доти спорт не зможе бути поза політикою.

    «Держави вкладають величезні гроші для того, щоб саме їх прапор піднявся на тих чи інших змаганнях, іноді не гребуючи жодними можливостями, пов’язаними з допінгом, підкупом суддів, лобіюванням своїх інтересів. Це все свідчить, що спорту поза політикою наразі не існує», - додав депутат.

    «Ми це дуже сильно відчули з моменту російської агресії проти України. До цього ми на ці речі якось не звертали уваги», - підсумував нардеп.

    Нагадаємо, 16 вересня Жан Беленюк приніс збірній України першу нагороду на чемпіонаті світу зі спортивної боротьби, що пройшов у Казахстані. 28-річний киянин завоював золоту медаль у ваговій категорії до 87 кг і став дворазовим чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

    Нещодавно Беленюк заявив, що повністю зосередиться на політиці після Олімпіади в Токіо у 2020 році.

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